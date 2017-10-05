Yenimahalle Belediyesi, “4 Ekim Hayvan Hakları Günü” dolayısıyla ilçe genelinde düzenlediği bir dizi etkinlikle Yenimahalleli çocuklara hayvan sevgisini aşıladı.

Etkinliklerin ilki Yenimahalle’nin ilk ve tek kapsamlı çocuk müzesi ‘Evrensel Değerler Eğitim ve Bilim Merkezi’nde gerçekleşti. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran’ın da katıldığı programda 3’üncü sınıf öğrencileri müzede yer alan sevgi ve veteriner kliniğinde eğitimli köpek Berni ile tanıştı, hayvan haklarını öğrendi.

Berni minik hayvanseverlere şov yaptı

Köpek eğitmeni Ela Oskay 9 yaşındaki minik hayvan severlere “köpek eğitmenliği nedir, köpekler nasıl eğitilmelidir, eğitimli köpekler nerelerde kullanılır” gibi konularda bilgi verdi. Oskay, 60’a yakın komut bilen 5 yaşındaki köpeği Berni ile çocuklara mini bir gösteri yaptı. Ayrıca müze eğitmenleri de hayvan hakları nelerdir, hayvanlara nasıl yaklaşılmalı, Dünyada hayvanlar olmasaydı ne olurdu, konusunda açıklama yaptı.

Eğitim boyunca çocukları yalnız bırakmayan Başkan Yaşar çocuklara hayvan sevgisinden ve hayvan sahiplenmenin öneminden bahsetti. Yaşar “Bir gün hayvan almak isterseniz, para ile satın almayın. Barınaklardan hayvan sahiplenin” dedi. Yaşar, eğitimin ardından çocuklara mama kabı hediye etti.

Müzedeki eğitimler ilçe genelindeki okulların 4-12 yaş aralığındaki öğrencileri için hafta boyu devam edecek.

Barınak minik konukları ağırladı

Öte yandan Yenimahalle Belediyesi Hayvan Barınağı’nın kapıları ortaokul öğrencileri için açıldı.

Batıkent Doğa Koleji ve Batıkent Özata okulları 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri öğretmenleri eşliğinde hem barınağa destek olmak hem de hayvan sevgisini öğrenmek için barınağı ziyaret etti. Barınaktaki köpekler için seferber olan öğrenciler yanlarında getirdikleri mamalarla hayvanları besledi.

Hayvan sevgisi okullarda anlatıldı

Ayrıca; okulları ziyaret ederek öğrencilere yıllardır hayvan sevgisini aşılamaya ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar konusunda çocukları bilinçlendirmeye çalışan Yenimahalle Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veteriner hekimleri, etkinlikler çerçevesinde Beştepe’de bulunan Sofuoğlu İlkokulu’nda miniklere, İncek TED Koleji’nde ise Lise öğrencilerine eğitim verdi.

Öğrencilerine kısa bir sunum yapan Yenimahalle Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İlker Çelik; Veteriner hekimlerin görevleri, hayvansal gıdaların önemi, hayvansal gıda alırken dikkat edilmesi gereken hususlar, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ve alınması gereken önlemler konusunda çocukları aydınlattı.

Sunumun ardından öğrencilerin sorularını da tek tek cevaplayan veteriner hekimler, öğrencilere kemik figürlü kalem ve mama kabı hediye etti.