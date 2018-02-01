Yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için “Evde Temizlik Hizmeti” veren Yenimahalle Belediyesi, 89 yaşına giren Saadet Atlı’ya doğum günü sürprizi yaptı.

Kapıyı açtığında temizlik ekibini ellerinde pasta ile gören Saadet Anne sürpriz karşısında gözyaşlarına hâkim olamadı.

“En güzel doğum günüm”

Saadet Anne, “En güzel doğum günüm bugün oldu. Çok mutlu oldum. Tarifsiz bir sevinç yaşıyorum. Hayatım boyunca unutamayacağım bir doğum günü yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi ve temizlik ekibiyle birlikte pastasını üfledi. Elleriyle Atlı’ya pasta ikram eden ekipler, daha sonra saadet anneyi dinlenmesi için oturtarak, evini köşe bucak temizledi.

“Allah Fethi Yaşar’dan razı olsun”

Hizmetin hayatını çok kolaylaştırdığını belirten Saadet Anne, “Eşim rahmetli oldu. Yalnız yaşıyorum. Çocuğum yok. Hizmeti arkadaşım sayesinde öğrendim. Bana dedi ki, ‘Yenimahalle Belediyesi’nin böyle güzel bir hizmeti var, sen neden bu hizmetten yararlanmıyorsun’ Ben de başvurdum ertesi gün gelip evimi temizlediler. Hizmet başladığı yıldan beri ekipler gelip evimi temizliyor. Yenimahalle Belediyesi’nin bu harika hizmeti hayatımı çok kolaylaştırdı. Allah Fethi Yaşar’dan razı olsun, başımızdan eksik etmesin” dedi.