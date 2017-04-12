Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu Eti Çocuk Tiyatrosu’nun Kırmızı Başlıklı Kız adlı oyununa ev sahipliği yaptı.

Yüzlerce çocuğun ilgiyle izlediği oyunda, çocuklara büyüklerin sözünden çıkmanın ve doğru yoldan ayrılmanın ne kadar çok soruna yol açabileceğinin yanı sıra, yabancılara karşı da dikkatli olunması gerektiği anlatıldı.

Bugüne kadar Türkiye’nin 81 ilini birçok kez dolaşarak çocuklara ücretsiz tiyatro izleme deneyimi yaşatan ETİ Çocuk Tiyatrosu, Yenimahalleli minikler için “perde” dedi. Bugüne dek 7 farklı oyunla minik tiyatro severleri eğlendiren ekip, 8’inci oyunları olan Kırmızı Başlıklı Kız’la Yenimahalle’nin miniklerine keyifli dakikalar yaşattı.

Charles Perrault’un eserinden uyarlanan, Ünsal Sicilli tarafından yazılıp yönetilen, müziklerini Caner Anar’ın, dekor ve kostüm tasarımını Şebnem Kepkep’in yaptığı “Kırmızı Başlıklı Kız” çocuk oyunu, klasik masalın kurgusunun zenginleştirilmesiyle sahneye koyuldu.

Eğitici olduğu kadar eğlenceli bir oyun olan “Kırmızı Başlıklı Kız” çocukların ilgisini her an dinamik tutan temposu, kurgusu, müzikleriyle miniklerin beğenisini kazandı.

Yüz binlerce çocuk ilk kez tiyatro izledi

Eti Çocuk Tiyatrosu olarak şimdiye kadar 2 milyon çocuğa ulaştıklarını kaydeden Ünsal Sicilli, “Eti Çocuk Tiyatrosu olarak fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Türkiye’nin her köşesini geziyor, çocukları tiyatroyla buluşturuyoruz. Bu sayede yüz binlerce çocuk, hayatlarında ilk defa tiyatro izleme imkanı buldu, hayal dünyaları gelişti. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, KKTC ve Makedonya’da da minik izleyicilerimiz için perde dedik” ifadelerini kullandı.

Kırmızı Başlıklı Kız oyunundan yüzleri gülerek ayrılan Yenimahalleli miniklere Yenimahalle Belediyesi tarafından hikaye kitabı armağan edildi.

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