Yenimahalle’den 2017’ye Erdal Erzincan ile veda

Yenimahalle Belediyesi, bağlamanın ustalarından, türkünün ve Anadolu kültürünün vazgeçilmez seslerinden Erdal Erzincan’ı ve eşi Mercan Erzincan’ı Yenimahalleliler ile buluşturdu.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Erdal Erzincan Konserini saatler öncesinden dolduran binlerce vatandaşı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yalnız bırakmadı. CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve Yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu ve belediye meclis üyelerinin de izlediği konser Yenimahalleliler’den tam not aldı.

Yenimahalle, başkentimizin sanat üssü

Konser öncesi vatandaşlara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle’nin başkentin sanat üssü haline geldiğini söyledi. Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi, sanata, sanatçıya, tiyatrolara, konserlere ve sanatın bütün dallarına ev sahipliği yaparak, Yenimahalle’yi kültürün ve sanatın başkenti haline getirmiştir. Bugün Erdal ve Mercan’ın o güzel sesinden, sazından hep beraber Anadolu’nun feyzini alacağız. Onların ezgileriyle coşacağız. Bizler yarınlara umutla, sevgiyle ve saygıyla bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları karamsarlığa düşmez çünkü bizler geleceğe umutla bakmanın yolunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aldık” dedi.

Yenimahalle’de Şelpe şov

Konuşmanın ardından sahne alan Erdal Erzincan, konserine enstrümantal performansı ile başladı. Bağlamaya adeta can veren Erzincan, Şelpe şovu ile de Yenimahallelileri kendisine hayran bıraktı. Kulakların pasının silindiği gecede, Şikayetim Vardır Çarkıfelekten, Dik Halay, İkinci Bahar, Bir Yıldız Doğdu Nur İle, Aşağıdan Gelir, Bugün Günlerden Cumadır, Giderem Van’a Doğru, Parsel Parsel Eylemişler ve Dersini Almış da Ediyor Ezber gibi ünlü türküleri seslendiren sanatçı, daha sonra sahneye eşi Mercan Erzincan’ı davet etti.

Yeni albümünü eşiyle seslendirdi

2 Kasım da “Gökkuşağı” adlı yeni albümünü çıkartan Mercan Erzincan, eşiyle birlikte bağlama çaldı ve albümünde yer alan türküleri seslendirdi. Mercan Erzincan’ın da bağlama çalarak eşine eşlik ettiği türkülere seyirciler de eşlik etti.

“Bir araya gelirsek, bu ülkede her şey güzel olur”

Konser sonunda Başkan Yaşar, Yenimahalleliler tarafından ayakta alkışlanan sanatçılara çiçek takdim etti. Yenimahalle’de konser vermekten mutluluk duyduğunu söyleyen Erdal Erzincan, “Çok güzel görünüyorsunuz, çok duygulandım. Bağlama için bir bugün bir araya geldiniz, bu çok kıymetli. Bu amaçla başka yerlerde de bir araya gelirsek, bu ülkede her şey güzel olur” diye konuştu.