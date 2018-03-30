Yeşilçam’ın en ünlü kadın oyuncularına sesini veren Belkıs Özener ve Çiğdem Gürdal muhteşem bir konser ile Yenimahallelilerle buluştu.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konser dinleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Hafızalardan silinmeyecek konsere; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Vekili Mehmet Kartal ile 2 binden fazla Başkentli katıldı. Gecenin sürprizi ise Yılmaz Morgül oldu. Belkıs Özener’e sahnede oğlu Barkın Özener eşlik etti. Dinleyenler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik edip siyah beyaz günlere yolculuk yaptı.

“Sanata sahip çıkmak idarecilerin görevidir”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesi olarak sanatın her dalına destek verdiklerini belirterek, “Bugün burada Yeşilçam’ın unutulmaz şarkılarını, nostaljisini hep beraber yaşayacağız. Bizler o şarkılarla evlendik, o şarkılarla kına geceleri yaptık, o şarkılarla eğlendik. Bugün o nostaljiyi hep beraber yaşayacağız. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle sanatın da merkezi oldu. Sanat insana sevgiyi, kardeşliği, aşkı aşılar, insanları birleştirir. Sanata sahip çıkmak idarecilerin görevidir” ifadelerini kullandı.

Özener’e doğum gününü sürprizi



“Sevemedim Kara Gözlüm, Benim Gözüm Sende, Senede Bir Gün, Damarımda Kanımsın” gibi birbirinden güzel eserleri seslendiriren Belkıs Özener ve Çiğdem Gürdal’a sahnede genç dansçılar da eşlik etti. Yıllardır Ankara’ya gelmek istediğini ve böyle bir organizasyonun doğum gününe denk gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Özener, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a kendisine unutulmaz bir gece yaşattığı için teşekkür etti. Konserin sonuna doğru “Yalan Dünya” isimli şarkıyı seslendirerek sahneye çıkan Yılmaz Morgül ise gecenin sürprizi oldu.

Programın sonuna doğru Belkıs Özener’e sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleşti. Sahnede doğum günü pastasını kesen Özener’e, Başkan Yaşar, Yılmaz Morgül, Çiğdem Gürdal ve Barkın Özener eşlik etti. Büyük şaşkınlık yaşayan Özener, “Doğum günümü benimle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ederim” diye konuştu. Kutlamadan sonra devam eden konserde, İzmirli olduğunu söyleyen Özener, “Fosforlu Cevriyem” şarkısını seslendirirken kendisine eşlik eden oğlu Barkın ile zeybek oynadı.