Yenimahalle’de tüp bebek semineri

Her hafta farklı konularda konunun uzmanlarıyla Yenimahallelileri bir araya getiren Yenimahalle Belediyesi, bu kez de tüp bebek konusunda halkı aydınlattı.

Kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Kadın Doğum Uzmanı Operatör Dr. Cem Akarsu, infertilite (kısırlık), çocuk sahibi olamama nedenleri, tedavi seçenekleri, tüp bebek ve mikroenjeksiyon konularında detaylı bilgiler verdi.

İslamiyet’e göre tüp bebek

Tüp bebek uygulamasının başarısı kanıtlanmış en ileri kısırlık tedavisi uygulamalarını içerdiğini anlatan Akarsu “Akıllarda dini açıdan soru işaretleri olabiliyor.

Ancak kısırlık sorunu olan evli eşlere uygulanan ve birçok çifte yardımcı olan bu tedavi şekli İslam dini tarafından da kabul görmektedir” dedi.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzden fazla merkezde bu işlemler yapılmaya devam ediyor diyen Akarsu “Sağlıklı bir çocuk elde etmeye giden en kısa ve en ekonomik yol, bu konuda uzmanlaşmış ekiplerle birlikte saptanabilir.

Gebelikte, anne sağlığı ve yaşının önemi dikkate alındığında, bebek planlama yaşı ileri yıllara bırakılmamalıdır” şeklinde konuştu.

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