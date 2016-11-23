Yenimahalle’de tiyatro sezonu açıldı

Yenimahalle Belediyesi tiyatro sezonuna Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Patron Çıldırdı!” adlı oyunla “merhaba” dedi.

Nejat Uygur’un yazdığı, Genel Sanat Yönetmenliğini Suha Uygur’un, yapımcılığını Filiz Senger’in üstlendiği, Birol Engeler tarafından yönetilen, Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Patron Çıldırdı!” Yenimahalle’de tiyatro severlerle buluştu.

Oyunu AK Parti Yenimahalle Grup Başkanvekili Mehmet Gürer ile meclis üyeleri ve yüzlerce Yenimahalleli birlikte izledi.

Sevilen tiyatrocular, Sezai Aydın, Alev Oraloğlu, Kirkor Dinçkayıkçı, Burcu Tuna, Melih Çardak, Engin Alpateş ve Taies Farzan’ın rol aldığı oyun seyircinin büyük beğenisini kazandı.

Kahkaha gecesi

İzleyiciyi gülmekten kırıp geçiren oyunda; Paris’e amcasından para almak için gönderilen ailenin genç kızı Leyla’nın, para yerine yanında bir erkekle eve dönmesi üzerine, babanın kızını o adamdan kurtarmak ve iş yerinin sermayesini korumak için kendi iş ortağı Mahir’le evlendirmek için yaptığı bin bir çeşit planı ve hesapta olmayan aksilikler canlandırıldı.

Kurdukları düzmece oyunu herkese anlatmak zorunda kalmaları üzerine tüm gerçeğin anlaşıldığı ve mutlu sona ulaşıldığı oyun, Yenimahallelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Usta oyuncu Nejat Uygur anıldı



Oyunun sonunda usta oyuncu Sezai Aydın oyunun yazarı büyük üstad Nejat Uygur’u anmayı ihmal etmedi. Uygur’un 2006 yılında Yenimahalle’de aynı oyunu oynadıktan sonra İstanbul’a dönüş yolunda rahatsızlandığını ve aramızdan ayrıldığını aktaran Aydın, “Nejat Usta son oyununu bu sahnede oynadı.

Kendisi bu oyununda yazarıydı. Kendisini buradan rahmetle anıyorum” diye konuştu. Oyun sonunda oyuncuların çiçeklerini AK Parti Yenimahalle Grup Başkanvekili Mehmet Gürer verdi.

Yeni sezonda da tiyatronun adresi Yenimahalle

Her yıl birbirinden güzel oyunları ve usta oyuncuları Yenimahallelilerle buluşturan Yenimahalle Belediyesi, soğuk kış gecelerinde vatandaşların içini ısıtmak için kolları sıvadı. Yeni sezonda da her sene olduğu gibi birçok tiyatro oyununu izleyiciyle buluşturacak olan Yenimahalle bu yıl da tiyatronun merkezi olacak.

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