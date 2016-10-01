Yenimahalle’de Tiyatro Festivali perde diyecek

Yenimahalle Belediyesi tarafından bu yıl 2’incisi düzenlenen Mahalle Festivali 5 Ekim Çarşamba günü, Batıkent Anaokulu’nda çocuklara özel atölye çalışmasıyla başlıyor

Yön Sanat Atölyesi, Türkiye Tiyatrolar Birliği ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü’nün katkılarıyla 4 gün sürecek festivalde, Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, Mersin Altan Erkekli Sahnesi ve İstanbul Ferah Tiyatrosu gibi birçok tiyatro oyunlarıyla yer alacak. Klasik otomobil korteji ile başlayacak festivalde çocuk oyunları, atölye çalışmaları ve birçok tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak.

Birbirinden değerli oyunlar, Yenimahalle Belediyesi’nin Dört Mevsim Tiyatro Salonu, Meydan Batıkent Tiyatro Salonu ve Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda seyircisi ile buluşacak. Ayrıca atölye çalışmaları ve çocuk oyunları Yenimahalle anaokulu ve gündüz bakımevlerindeki miniklerle gerçekleşecek.

Festival kapsamında Ceza ve Tevkif Evi’nde bulunan çocuk ve gençler için “Duvar” isimli oyun da sergilenecek.

“Sanatı sizlerin ayağına getiriyoruz”

Sanatın her dalını vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizde gerçekleştirdiğimiz yeni bir festivalle daha sanatı vatandaşlarımızın ayağına getiriyoruz. Belediye olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek oluyoruz ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Yenimahalle’yi Başkent’in sanat merkezi haline getirdik ”dedi.

“Sanata önem vermeyen toplumlar gerilemeye mahkûmdur”

Sanatın birleştirici gücüne de dikkat çeken Yaşar, “Türkiye’nin yetiştirdiği edebiyatçıları, sanatçıları, tiyatrocuları Yenimahalle’de, Gazi Mustafa Kemal’in başkenti Ankara’da hep beraber izleyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; Sanatın her dalı, insanları birleştirmede, komşuluk ilişkilerini artırmada, kenetlenmemizde en büyük öğedir.

Sanata ve sanatçıya değer veren toplumlar gelişmiş toplumlardır. Ülkelerin gelişmişlikleri sadece ekonomik değerlerle değil, sanata ve sanatçıya verdikleri değerlerle de ölçülüyor. Bu yıl 2’incisini düzenleyeceğimiz festivalimiz kapsamında atölye çalışmalarından, tiyatro gösterilerine ve pandomime kadar çeşitli sanat etkinlikleri sizler için sahnelenecek. Unutmayalım ki sanata ve sanatçıya önem vermeyen toplumlar gerilemeye mahkumdur Tüm vatandaşlarımızı festivale davet ediyorum” diye konuştu.

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