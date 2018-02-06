Yenimahalle Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe pazarlarını mercek altında aldı.

Yenimahalle zabıtası, alıcı ve satıcının daha iyi şartlarda alışveriş yapması için yıl boyunca tartı kontrolleri yaparak hileli satışa geçit vermiyor.

ZABITA TARTISI, PAZAR TARTISININ GÜVENİRLİĞİNİ ÖLÇTÜ

Zabıta Müdürlüğü Ölçü Ayarları Şefliği elamanları ile birlikte Yenimahalle pazarlarında denetim yapan zabıtalar, pazar tezgâhlarında bulunan ölçü aletlerindeki damga, mühür ve muayeneleri kontrol etti.

Tartılarda hileli satış yapılıp yapılmadığını da kontrol eden ekipler, yanlarında getirdikleri tartılarla pazarcı esnafı tartısının ölçümünü kıyasladı.

VATANDAŞI KANDIRANA AF YOK

Denetimler sonucunda ekipler, hileli tartı kullanan, süresi geçmiş ve kopmuş damgalı tartılarla satış yapan pazarcılara cezai işlem uygulanarak satıştan men etti. Ayrıca pazarcılara belediye ekipleri tarafından çevreyi temiz tutmaları için çöp poşeti de dağıtıldı.

Vatandaşları kandırarak haksız yoldan kazanç elde eden pazarcıların asla affedilemeyeceğini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ben herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle yaratmaya çalışıyorum. Haksız yoldan hileli tartılarla vatandaşları kandıranlara af yok” dedi.