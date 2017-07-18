Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava sinema keyfi devam ediyor. Orhan Kemal’in kitabından 1980 yılında sinemaya uyarlanan “Devlet Kuşu” adlı film Batıketlileri perdede buluşturdu.

Filmi izlemek için Kardelen Pazar Yeri’nde buluşan mahalle sakinleri, ellerinde mısırları ile eğlenceli bir gece yaşadı.

Batıkentliler, Memduh Ün’ün yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, Kemal Sunal, Serpil Çakmaklı ve Bülent Kayabaş’ın başrollerini paylaştığı filmde, aşkı ile ailesinin zenginlik özlemi arasında kalan gecekondulu bir gencin hikayesini izledi.

Gün geçtikçe birbirimizden uzaklaşıyoruz

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Eskiden insanlar toplanır beraber vakit geçirirlerdi. Şimdi ise kapı komşularımıza selam vermekten kaçınır olduk. Geleneklerimizden, göreneklerimizden, birbirimizden uzaklaşıyoruz. Yenimahallelilerin evlerine, boyalı ekranlara hapsolmalarını istemiyorum. Komşuluk ilişkilerinin artması, mahallede birlik ve beraberliğin sağlanması için sosyal, kültürel etkinlikler ilçemizde devam edecek” dedi.

Sinema keyfi ay sonuna kadar tam gaz

Temmuz ayı sonuna kadar sürecek olan program çerçevesinde Türk sinemasına damga vurmuş ölümsüz filmler ve gişe rekorları kırmış birçok yapım Yenimahalle merkez, Batıkent, Demetevler, Çamlıca, Şentepe, Ergazi, Varlık mahallelerinde sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek.

Yenimahalleliler festival boyunca; Beyaz Melek, Adem’in Trenleri, Mucize, Eşkiya, Babam ve Oğlum, Feride, Bir Küçük Eylül Meselesi gibi birbirinden güzel yapıtları izleme fırsatı bulacak.