Batıkent Meydan AVM içerisinde yer alan Yenimahalle Belediyesi İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi müdavimleri, “Ozanlar Dinletisi”nde bir araya geldi.

Etkinlikte Ozanlar Zebuni, Aşur Elma ve Turabi, ihtiyarlara birbirinden güzel eserler seslendirerek unutulmaz bir türkü şöleni yaşattı.

“Bizler, sazımızla sözümüzle halkın sesi oluruz”

İlk olarak İkinci Bahar sakinlerine Ozanlık Geleneğinden bahseden halk şairleri, ozanlığın tarihçesini anlatarak, ozanlık geleneğinin Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaptı.

Ozanlar, “Âşıklık ve halk ozanlığı Anadolu’da toplumun öncüsü olmuş bir gelenek, halka mal olmuş bir kültürdür. Yaşamını halkla birlikte idame ettiren bizler, sazımızla sözümüzle halkın sesi oluruz. Toplumdaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler bizim sazımıza, sözümüze ve sesimize konu olur. Bizler sazımızla sözümüzle toplumun sorunlarını dile getirir, olup biteni daha erken görerek gelecek nesillere mesaj veririz. Biz de tabiat sevgisi vardır, halk sevgisi vardır, vatan sevgisi vardır, hak sevgisi vardır” dedi.

Ozanlar atıştı, vatandaşlar alkışladı

Konuşmanın ardından birbirinden güzel eserleri seslendiren ozanlar, söyledikleri türkülerle büyük beğeni topladı.

Hep bir ağızdan ozanlara eşlik eden vatandaşlar, ustalığın sınanması ve yeteneklerin sergilenmesi anlamına gelen atışma, şiir düellosu ile de eğlenceli anlar yaşayarak, ozanları alkış yağmuruna tuttu.