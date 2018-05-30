Ankara’da gün boyu etkili olan sağanak yağış hayatı felç ederken Yenimahalle’deki sel mağdurlarına Yenimahalle Belediyesi yardım eli uzattı.

Sağanak yağışın ardından başta Batıkent, Demetevler ve Gayret Mahallesi olmak üzere ilçe genelinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında, araçlar yollarda mahsur kaldı.

SU BASKINLARINA ANINDA MÜDAHALE

Gün boyunca aralıksız yağan şiddetli yağmur, Yenimahalle’devatandaşları mağdur etti. Durumu öğrenen Yenimahalle Belediyesi ekipleri olay yerlerinde incelemelerde bulunarak, dalgıç hortumlar ve vidanjörlerle mağdur vatandaşların imdadına yetişti.

Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı 30 kişilik kriz timi tam kadro, sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yaptı.

Özellikle Batıkent’te tripleks evlerde ellerinde kovalarla su boşaltan vatandaşlarla birlikte çalışan ekipler,gelen ihbarları da anında değerlendirdi. Geç saatlere kadar süren su tahliye çalışmaları sonrası vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesi’ne her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğu için teşekkür etti.