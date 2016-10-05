Yenimahalle’de miniklere “Hoş Geldin Partisi”

2016-2017 eğitim-öğretim yılına 2 yeni anaokulu açarak başlayan Yenimahalle Belediyesi ilçe genelinde hizmet veren 5 anaokulunda eğitime başlayan minikler için “Hoş Geldin Partisi” düzenledi.

Belediye’nin Şehit Yüzbaşı İlker Aydın, Batıkent, 80. Yıl, Ragıp Tüzün ve Adile Naşit Anaokulu’nda düzenlenen partilerde, bir dakika durmaksızın coşan yüzlerce minik, öğretmenlerinin de eğlenceye katılmasıyla birlikte doyasıya eğlendi.

Anaokullarında eğlence tam gaz

Dans gösterisiyle başlayan partide, palyaçolarla dans eden minikler, palyaçolarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmediler. Birbirinden renkli şovlarla adeta yerinde duramayan çocuklar, balon gösterisini ise ilgiyle izledi. Çocuklara balonlardan hayvan figürleri yapan palyaçolar, tüm miniklerin yüzlerini de rengarenk boyadı.

Sürpriz yarışmaların da düzenlediği partide çocuklar birbiriyle kaynaşıp, yeni arkadaşlarının gelişini kutladı. Kahkahaların havada uçuştuğu partide, minikler gönüllerince eğlendi. Parti toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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