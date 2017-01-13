Yenimahalle’de “Madde Bağımlılığı” semineri

Yenimahalle Belediyesi tarafından YENİMEK Avcılar Kurs Merkezi’nde “Madde Bağımlılığı” konulu seminer düzenlendi.

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YENİMEK) kursiyerlerinin katıldığı seminerde, Aile Danışmanı Ali Dolgunyürek vatandaşlara madde bağımlılığının nedenleri ve çözümleri hakkında bilgiler verdi.

“Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyın”

İlk olarak katılımcılara uyuşturucu, sigara, alkol ve benzeri zararlı alışkanlıkları olan insanların pişmanlıklarından oluşan bir video izleten Dolgunyürek, daha sonra madde bağımlılığının psikolojik, ekonomik ve fizyolojik zararlarına da değindi.

Dolgunyürek, “Gençlik döneminde bireyin çevresini ailesinden çok arkadaşları oluşturur. Ergenlik döneminin getirdiği duygular kişiyi aileden çok arkadaş çevresi ile vakit geçirmeye iter.

Birey onlara yakınlaşır ve onlara güven duyar. Bu yüzden olumlu veya olumsuz alışkanlıklar genellikle ilk gençlik dönemindeki arkadaş çevresinden elde edilir. Bu yüzden çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyın, kimlerle vakit geçirdiklerini bilin” dedi.

“Sigara parasını yakın”

Sözlerine devam ederek zararlı maddeler içerisinden en kolay elde edilebilen maddenin sigara olduğunu da vurgulayan Dolgunyürek, ebeveynlere çocuğunuz sigara içiyorsa harçlık vermeyin diyeseslendi.

Aynı zamanda eşi sigara kullanan hanımlara ve beylere de çağrıda bulunan Aile Danışmanı, “Eşiniz sigara içiyorsa içtiği sigaranın parasını ondan isteyin ve eşinizin gözleri önünde o parayı yakın. Böylelikle eşiniz parasını nasıl boşa harcadığını anlayacaktır” diye konuştu.

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