Yenimahalle Belediyesi’nde Kurban Bayramı hazırlıkları erken başladı. Hem vatandaşların hem de kurban satıcılarının sorunsuz bir bayram geçirmesi için çalışmalarına start veren Yenimahalle Belediyesi ekipleri, Ankara’nın en büyük kurban satış ve kesim alanlarından olan Yakacık’ta kurban satışı yapacaklar için çadır yeri hazırlıyor.

Son başvuru tarihi 3 Ağustos

Düzenli yapısıyla her yıl Türkiye’nin dört bir yanından gelen kurban satıcılarının gözdesi olan Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’na bu yıl da ilginin yoğun olması bekleniyor. Özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını Yakacık’ta görücüye çıkarmak isteyen besiciler için başvurular,

25 Temmuz’da başlıyor.

Başvuracakların dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, 1 adet fotoğraf, küçük baş hayvanlarda nakil belgesi, büyük baş hayvanlar için pasaport, hayvanların kulak küpe numaralarının listesi, veteriner sağlık raporu ve aşı kaydı belgelerini yanından germeleri gerekecek. Başvurular Yenimahalle Merkez Karakol Amirliği’ne yapılacak. Son başvuru tarihi ise 3 Ağustos olacak. 4 Ağustos’ta saat 09.00’da kuralar çekilecek. Kura çekimi sonrası listeler 5 Ağustos’ta asılacak ve belediyenin resmi internet sayfasından yayınlanacak.

Kurbanlıklar 14 ağustos’ta Yakacık’a giriş yapacak

Her yıl yüzlerce çadırın kurulduğu Yakacık’ta bu yıl ilk çadırlar 14 Ağustos’ta kurulacak. Bu tarih itibariyle kurbanlıklar alana giriş yapacak. 3 Eylül’deyse çadırlar sökülmeye başlayacak.