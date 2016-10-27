Yenimahalle’de kanser hastalarına moral günü

Yenimahalle Belediyesi’nin Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve hasta yakınları için hizmete sunduğu Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi, misafirlerinin güzelliklerine güzellik kattı.

5 yıldızlı otel konforundaki konukevine, belirli periyotlarla gelen Ömer Kuaför çalışanları hasta ve hasta yakınlarının saç ve kişisel bakımlarını gerçekleştirdi.

Moral verdiler

Hasta ve hasta yakınlarının saçlarını kesip, fönleyen ve kişisel bakımlarını gerçekleştiren kuaförler, konukevi sakinlerine moral verdi. Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren konukevi sakinleri ise hem Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a ve hem de kuaför çalışanlarına teşekkür ederek, mutluluklarını dile getirdi.

“Her zaman yanlarındayız”

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Annesi Fikriye Bekar anısına Yenimahalle Belediyesi ile moral projesini düzenlediğini belirten Ömer Kuaför ’ün sahibi Ömer Bekar, “Burada geçirdiğim saatler beni çok mutlu ediyor. Hasta ve hasta yakınlarımıza destek olmak, onlara moral vermek, hatırlarını sormak ve yalnız olmadıklarını göstermek bizim için çok anlamlı. Onların her zaman yanındayız” dedi

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