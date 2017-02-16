Yenimahalle’de çocuk oyunları devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi tarafından miniklerle buluşturulan ücretsiz müzikli çocuk oyunları, “Karpuzun İçindeki Masal” adlı oyunla devam etti.

50’inci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda miniklerin yoğun katılım gösterdiği oyunda, karpuzun içinde yaşanan bir masala şahitlik eden çocuklar eğlenceye doydu.

Memiş hem güldürdü hem öğretti

Yardımsever ve çalışkan olan Memiş’in hikayesini izleyen çocuklar, Memiş’in Karpuz Sultanlığı padişahının kızı Suspusu konuşturmak için yola koyulmasını ve yolda başına gelen olayları kahkahayla izledi.

Oyun sonunda Suspusu konuşturmayı başaran Memiş, aynı zamanda miniklere iyiliği ve iyilik yapan insanların eninde sonunda mükafatlandırılacaklarını da aktardı.

Çıkışta miniklere çocuk kitabı dağıtıldı

Oyun kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için 19, 21, 23, 26 ve 28 Şubat tarihleri ile 2, 5 ve 7 Mart’ta da sahnelenmeye devam edecek.

Okullar, rezervasyon için 526 25 38 numaralı telefon numarasını arayabilirler. Pazar günü ise aileler için rezervasyon gerekmemektedir.

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