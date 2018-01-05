Yenimahalle’de bağlama konuşuldu

Bağlamanın usta ismi Erdal Erzincan, Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK) bağlama eğitimi alan kursiyerlerle “Bağlama Söyleşi”sinde buluştu.

Batıkent Meydan AVM YENİMEK Kursu’nda gerçekleşen söyleşiye, Erdal Erzincan’ın eşi ve aynı zamanda meslektaşı Mercan Erzincan’da katıldı.

“Bağlama ile nefes alıyorum”

Kursiyerlere bağlamanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu dile getiren Erzincan, “Ben bağlamaya çok fazla anlam yüklüyorum. Onunla nefes alıyorum. Yani bir gün bağlama çalamayacak olursam herhalde nefes alamam. Zaman içerisinde bağlamaya hayat veren ozanların söylediği sözler benim için bir rehber oldu. Bir süre sonra sazın size çizdiği yoldan gidiyorsunuz. Bağlamayı iyi çalan, söyleyen, onun felsefesini iyi taşıyan insanların söylediği her şeyi kulağıma küpe ettim. Yaşantıma uygulamaya çalıştım” dedi. “

“Yenimahalle Belediyesi’ni tebrik ediyorum”

Yenimahalle Belediyesi’nin bu tarz kurslarla kültüre ve sanata çok büyük bir hizmet verdiğini de dile getiren Erzincan, “Bugün burada bağlama dersi alıyor olmanız kültüre ve sanata çok büyük bir hizmet. Yenimahalle Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Aslında sizler bu eğitimi alarak boş zamanınızı doldurmuyorsunuz, bilerek veya bilmeyerek bu yola hizmet ediyorsunuz, bağlamayı yaşatıyorsunuz. Sazı taşıyan kişinin hizmeti yüzeyseldir o da bir şeyler anlatır ama saz çaldıkça daha da derinleşir. Çaldıkça Yunus’a kadar ineriz. Pir Sultan Abdal’ı, Karacaoğlan’ı hatırlatırız. Bunu yaptığınıza sazı en üst seviyede çalıyorsunuz demektir” diye konuştu.

Kursiyerlerden mini konser

Konuşmasının ardından kursiyerler Erzincan ailesine mini bir konser verdi. Kursiyerleri başarılı performanslarından dolayı tebrik eden Erzincan, kursiyerlerin jestine karşılık vererek hem bağlama çaldı hem de söyledi.

Alkışlar eşliğinde söyleşiye son veren usta sanatçıya Yenimahalle Belediyesi yetkilileri tarafından çiçek takdim edildi.