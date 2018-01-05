Yenimahalle’de apartman ve site yöneticilerine eğitim

Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi iş birliğiyle 2016 yılında başlatılan, kent konseyleri içerisindeki Türkiye’nin en büyük çalışması olan Apartman ve Site Yöneticileri Eğitimi projesi devam ediyor.

Projenin 14’üncü toplantısı Harbiş-1 Sitesi Toplantı Salonu’nda Yenibatı Mahallesi’nde bulunan 50’ye yakın site yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda; Yenimahalle Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Hukukçu Cemalettin Gürler ile Anti terör ve Bireysel Güvenlik Uzmanı Alaattin Gürler site yöneticilerini bilgileriyle aydınlattı.

Eğitimde katılımcılara; kat malikleri, apartman ve site yöneticileri için genel kurulların yapıldığı Ocak ayında, yönetim ve denetim kurullarının seçimi, tarafların hak ve hukukları ile olumsuz durumlarda karşılaşılabilecek hukuki ve cezai yaptırımlar anlatıldı. Ayrıca toplantının bir diğer gündeminde ise; komşuluk ve dayanışma bilinci, hak ve hukukların çerçevesi çizilerek komşular arasında doğabilecek kişisel husumetin en aza indirilmesi, problemlerin hukuk çerçevesinde çözümü masaya yatırıldı.

Projelerde halk katılımı çok önemli

Toplantının açılış konuşmasını yapan ev sahibi Yenibatı Mahallesi Muhtarı Fatma Bal “Bizler aracı kurumlarız. Yapılan çalışmalarda, projelerde halk katılımı çok önemli. Kent konseyleri de bu noktada çok önemli. Çalışmalarımıza katılımınız ne kadar çok olursa sonuçta o kadar hızlı ve sağlıklı olacaktır ” dedi.

Hedefimiz 450 bin nüfus

Projenin kent konseyleri içerisindeki Türkiye’nin en büyük ücretsiz, gönüllü çalışması olduğunu ifade eden Yürütme Kurulu Üyesi Cemalettin Gürler, “Bu projeyi çok önemsiyoruz. Amacımız tüm apartman ve site yöneticilerine ulaşmak, Yenimahalle’nin toplu yaşam alanlarında belli bir standardın oluşturulmasını sağlamaktır. Hedeflediğimiz nüfus ise 450 bin ve su ana kadar yaklaşık 100 bine ulaştık. Yayınladığımız yaklaşık 7 bin “Apartman ve site yöneticisinin el kitabı” elden ele dağıtılıyor. Çalışmamız başka illere ve kent konseylerine de örnek oldu, talep aldı. Projemiz büyüyerek devam ediyor” dedi.

Katılımcıların tüm sorularının da cevaplandığı eğitimde, Anti terör ve Bireysel Güvenlik Uzmanı Alaattin Gürler ise konut ve kişisel güvenlik konularında alınabilecek basit ama hayat kurtaran bilgiler verdi.