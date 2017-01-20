Yenimahalle’de 500 minik karne aldı

Yenimahalle Belediyesi anaokullarında karne heyecanı yaşandı. Öğretmenlerinin elinden karnelerini alan miniklerin sevinci yüzlerine yansırken bazı minikler de eğitim hayatının ilk karnesini almanın sevincini yaşadı.

Yenimahalle Belediyesi ilçeye kazandırdığı anaokullarıyla yüzlerce öğrenciye, çağdaş ve kaliteli eğitim veriyor. Bugün ilçe genelindeki 5 anaokulunda 500 minik, yarım dönemde öğrendiklerini başarı karneleriyle taçlandırdı.

Yeni anaokulları yolda

Yaşları 3 ila 6 arasında değişen minikler, başarı karneleriyle ailelerinin göğsünü kabarttı. Dolu dolu etkinlikler, eğitici ve öğretici oyunlarla yarıyılı tamamlayan öğrenciler, karnelerini öğretmenlerinin elinden aldı. Karne sevinçlerini doyasıya yaşayan minikler, arkadaşlarıyla eğlenirken, bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 80. Yıl, Batıkent, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın, Adile Naşit ve Ragıp Tüzün olmak üzere 5 ayrı anaokulunda toplam 500 çocuğa eğitim verdiklerini hatırlatarak, “Bu okullarımıza en yakın zamanda yenilerini ekleyeceğiz. İnşaatlar hızla devam ediyor. Bünyemizdeki anaokullarımızda geleceğimiz, umudumuz olan miniklerimize en iyi eğitimi vermek için uğraşıyoruz” dedi.

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