Yenimahalle’de 120 girişimci sertifika aldı

Yenimahalle Belediyesi, KOSGEB ve İç Anadolu Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” bu kez de 120 vatandaşı mezun etti.

Başladığı ilk günden beri vatandaşlardan yoğun ilgi gören eğitimlerde, sertifika almaya hak kazanan katılımcılar, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreniyle Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın elinden belgelerini aldılar.

KOSGEB’den destek için başvuru yapabilecekler

Yaşar’dan sertifikalarını alan girişimci adayları, yeni iş fikirlerini hayata geçirebilecekleri ve KOSGEB’den destek almak için başvuru yapabilecekleri için heyecanlı olduklarını da dile getirdiler. Yaşar’a teşekkürlerini sunan katılımcılar, sertifikalarıyla hatıra fotoğrafı da çekildiler.

“Ülkemizin geleceği için üretim ve istihdam yaratmak çok önemli”

Törende konuşma yapan Başkan Yaşar, “Umarım bu eğitimlere katılan vatandaşlarımız iş hayallerini gerçekleştirirler ve kendi işyerlerini açarlar. Ülkemizin geleceği için üretim ve istihdam yaratmak çok önemli. Siz de bu yolda bir adım attınız. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum.

Burada aldığınız eğitimi, başlayacağınız işte düzgün bir şekilde uygularsanız başarı kaçınılmaz. Ticarette dürüstlük ve ahlak çok önemli. Size gelen müşteriyi kandırmaya çalışırsanız, ilgilenmezseniz müşteri bir gelir, iki gelir bir daha da hem sizden alışveriş yapmaz, hem de çevresini sizinle ilgili uyarır. Buna dikkat edin, dürüst hizmet verin” dedi.

“Ekonomik bir döngü yaratacak”

Katılımcılara Yenimahalle ekonomisini canlandırmak için gerçekleştirdikleri Halk Kart projesinden de bahseden Yaşar, “Bu projede amacımız Yenimahalle halkının ekonomisine katkıda bulunmak ve esnafa yarar sağlamak.

Bu proje hem tüketicinin ve hem de satıcının yararına. Bu kart ile Yenimahalle’de hizmet eden kurumlarla vatandaşlar, ekonomik bir döngü yaratacak ve Yenimahalle’nin ekonomisi canlanacak” diye konuştu.

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