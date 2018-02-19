Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde Yenimahalle Belediyespor, üst üste aldığı galibiyetlerle iyi bir form tutarak, vites yükseltti.

Hafta içinde Trabzon temsilcisi Zağnos’u, deplasmanda 26-28’lik skorla geçen Başkent temsilcisi, flaş bir sonuca imza attı. Karadeniz fırtınasından kayıpsız dönen Yenimahalle, Ankara’da karşılaştığı Mudanya’yı 32-20 mağlup ederken oynadığı hentbolla göz doldurdu. Başkent temsilcisi, Avrupa kupalarına katılmak olarak belirlediği hedefinde, zorlu bir virajdan ustaca dönmesini bildi.

Altın Kanatlı Melekler büyüledi

Trabzon deplasmanında aldığı galibiyetle, Mudanya karşısına oldukça moralli çıkan Altın Kanatlı Melekler, rakibini farklı geçerken sergilediği performansla izleyenleri büyüledi.

THF Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi, Onur İlhan ve Hasan Tunç hakem ikilisi yönetti. Mücadeleye İsabelle, Ceren, Dijana, Fatma, Olga, Beyza ve Valeria yedisiyle çıkan Yenimahalle,maç boyu üstün götürdüğü karşılaşmayı zaferle sonuçlandırmayı bildi.

Mücadelenin ilk yarısında kontrollü bir oyunu tercih eden Yenimahalle, rakibini kendisine yaklaştırmadı devrearasına 14-11 önde girdi.

Maçın ikinci yarısında tempoyu yükselten mavi beyazlılar, Mudanya savunmasına zor anlar yaşattı. Etkili oyununu skora tabelasına da yazdırmayı başardı ve karşılaşmadan 32-20 galibiyetle ayrıldı.

Takımın genç yıldızı Beyza attığı 7 golle öne çıkarken, Olga ve Fatma 5, Dijana ise 4 golle galibiyeti inşa eden isimler oldu.