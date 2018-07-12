Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansları Topluluğu, Çek Cumhuriyeti’nin ünlü dans ekibi Zaolzı Dans Topluluğu ile ortaklaşa “Sokak Festivali” düzenliyor.

17- 22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, 17 ve 20 Temmuz Ragıp Tüzün Parkı, 18 Temmuz Müslüm Gürses Parkı ve 21 Temmuz Batıkent Meydan AVM de gerçekleşecek.

Dostluk Galası ile muhteşem kapanış

Festival, 22 Temmuz’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Salonu’nda düzenlenecek olan Dostluk Galası ile de muhteşem bir kapanış yapacak.

Festival boyunca ülkelerine özgü danslarını sergileyecek olan Zaolzı grubuna, Yenimahalle’nin Uluslararası ödüllü ekibi olan Tubil Halk Dansları Topluluğu eşlik edecek.

Kültürlerin harmanladığı eğlence dolu günlerde toplamda 25 dansçısı ile festivale renk katacak olan Zaolzı, Yenimahalle Belediyesi tarafından festival süresince ağırlanacak.

“Vatandaşlarımız evlerine kapanmasınlar”

Tüm vatandaşları festivale davet eden Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu güzel yaz günlerinde vatandaşlarımızın evlerinde oturmasını istiyoruz. Bu yüzden çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımız evlerine kapanmasınlar” dedi.