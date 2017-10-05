Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde Yenimahalle Belediyespor, evinde Üsküdar Belediyespor’u 31-26 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Yenimahalle Belediyespor’un Avrupa Kupası mücadelesi ve milli takım arası nedeniyle ertelenen mücadele, Üsküdar Belediyespor’un salonun tadilatta olması sebebiyle takımların anlaşması sonucu Ankara’da oynandı. Yenimahalle sezona galibiyetle basladı.

Yenimahalle’den rahat galibiyet

THF Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, Ahmet Koç ve Nedim Güneş hakem ikilisi yönetti. Yenimahalle mücadeleye, İsabel, Gülsüm, Sandra, Diana, Olga, Ceren ve Kati yedisiyle başladı.

Mücadelenin ilk çeyreği kora kor mücadele şeklinde geçerken, 15. dakikadan itibaren Yenimahalle Belediyespor, kontrolü eline almayı başardı. Hücüm ve savunmada dengeyi yakalayan Başkent temsilcisi, üretkenliğini arttırarak farkı açmaya başladı ve devreye 16-9 üstünlükle girmesini bildi.

Yenimahalle rotasyonla sonuca gitti

Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan mavi beyazlılar, üst üste bulduğu sayılarla farkı açtı. Takım olarak sahaya iyi yayılan başkent ekibi, Olga’nın elinden bulduğu gollerle maçı kopardı ve karşılaşmadan 31-26 galibiyetle ayrılarak, sezona 2 puanla başlamasını bildi.

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Başkent temsilcisinde teknik patron Serdar Eler, ikinci devre sahaya genç oyuncularını sürerek kadrosundan verim aldı. Verilen şansı iyi değerlendiren genç yıldızlar, performanslarıyla teknik heyetin yüzünü güldürürken galibiyette başrol oynadılar.

Başkentte zorlu randevu

Ligin ilk haftasını galibiyetle kapatan Yenimahalle, Zağnos maçı için hazırlıklarına ara vermeden başladı. Zorlu randevu, 8 Ekim Pazar günü saat 17.00’de THF Spor Salonu’nda gerçekleşecek.