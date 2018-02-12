Kentin sakini değil sahibi olmak isteyen Yenimahalleli çocuklar, Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin Olağan Genel Kurulu’nu OSTİM OSB Konferans Salonu’nda yaptı.

Genel Kurula Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve ev sahibi OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da katıldı.

Gelecek sizlersiniz

Çocuklara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Gelecek sizlersiniz. Siz ne kadar iyi yetişirseniz Türkiye’nin önü de o kadar açık olacaktır. Biz ilçemizde sizlerin iyi yetişmesi için imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz. Spor tesisleri, gençlik merkezleri, kütüphaneler, derslerinize yardımcı kurs merkezleri, anaokulları yapıyoruz. Bunlarla da yetinmiyor okullarınızın ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki sizler de bu meclisle bizim göremediklerimize parmak basacaksınız. Biz de ilçemiz için bir şeyler yaparken sizin önerilerinizi de değerlendireceğiz” dedi.

Genel Kurula yoğun katılım

Yenimahalle ilçe sınırlarındaki devlet ve özel okullardan ilk ve ortaokula devam eden, 9-14 yaş aralığındaki 200’ü aşkın çocuğun öğretmenleri eşliğinde katıldığı genel kurulda, Divan Kurulu’nun oluşmasıyla birlikte yönetim kurulu ile meclis üyeleri belirlendi.

Yenimahalleli çocuklar başta kendilerini ilgilendiren konular olmak üzere her alanda düşüncelerini, çözüm önerilerini ifade edebildikleri, tavsiye kararları aldıkları, çocuk haklarını öğrendikleri Çocuk Meclisi’nde önümüzdeki günlerde de demokratik bir seçimle Meclis Başkanı’nı seçecek.