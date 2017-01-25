Yenimahalle Hükümet Konağı’nda son viraj

Yıllarca atıl durumda kalarak madde bağımlılarının meskeni haline gelen ve 2015 yılında Yenimahalle Belediyesi’nin çabaları sonucu yıkılan eski 50’nci Yıl Yetiştirme Yurdu arsasında yapılması planlanan Hükümet Konağı için geri sayım başladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Valisi Ercan Topaca’yı makamında misafir ederek bina inşaatının daha ivedi bir şekilde tamamlanması için destek istedi.

Yenimahalle’yi tanıttı

Ankara Valisi Ercan Topaca, Yenimahalle’yi ziyaret ederek Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile bir araya geldi. Yenimahalle’yi ve ilçeye yapılan yatırımları birinci ağızdan dinleyen Topaca, Yenimahalle Belediyesi’nin tamamlanan ve devam eden devasa projelerini maketleri üzerinden inceledi. Yaşar, Vali Topaca’ya YENİMEK kursiyelerinin el emeği göz nuru olan çini hediye etti.

5 yıldızlı Hükümet Konağı

Ziyarette yetiştirme yurduyken kapatılan ve uyuşturucu bağımlılarının uğrak yeri olması nedeniyle Yenimahalle Belediyesi tarafından yıkılan ilçenin merkezindeki eski 50. Yıl Yetiştirme Yurdu arsasına yapılması planlanan Hükümet Konağı projesi de gündeme geldi.

Çok geniş bir alana sahip arsanın 6 bin metrekaresine bir hükümet konağı yapılması için yıllardır çağrıda ve girişimlerde bulunduğunu kaydeden Yaşar, “Buradaki yurt binası yıllarca ilçe halkımıza korku saldı.

Karşısında bulunan okuldaki öğrencilerin eğitim hayatlarını da olumsuz etkilemeye başlamıştı. Defalarca yangın çıkan binanın yıkılması için ilgili bakanlığa birçok yazı yazdım. Bütün bu girişimler neticesinde yurt binası, 2015 yılında belediye ekiplerimiz tarafından yıkıldı ve arsa temizlendi. O günden beri de boş vaziyette bekliyor” diye konuştu.

Proje alanında inceleme

Hükümet Konağı’nın yapılacağı alanda incelemelerde bulunan ikili projenin Yenimahalle halkına büyük kolaylık sağlayacağını belirtti. Projenin bir an önce başlaması için Topaca ve Yaşar fikir alışverişinde bulundu.

Projenin önemine değinen Yaşar, “Yenimahalle Kaymakamlığı binası Yenimahalle’ye yakışmıyor. Nüfus müdürlüğü, tapu müdürlüğü, emniyet, belediye her biri ayrı yerlerde vatandaşa sıkıntı oluyor.

Burada yapılacak hükümet konağı ve hemen yanındaki belediye ile vatandaşlarımız tüm işlerini aynı yerde yapabilecekler. Böyle bir Hükümet Konağı binası hem vatandaşı memnun eder hem ilçemize prestij kazandırır” diye konuştu.

“2 mahalleye okul istiyoruz”

Yaşar, ayrıca yeni gelişmekte olan ve nüfusu hızla artan Ata ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri için Topaca’dan okul talep etti.

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