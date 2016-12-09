Yenimahalle çalışanlarına sağlık taraması

Her yıl rutin olarak personeline sağlık taraması yapan Yenimahalle Belediyesi, yılbaşı öncesi belediye personellerini sağlık kontrolünden geçirdi.

Kontrol kapsamında Belediye Kurum Doktoru Şahin Engin Kargın ve hemşireler tarafından kansızlık testi, romatizmal tetkikler, karaciğer, böbrek fonksiyon testleri, diyabet kontrolü, göz, kulak, burun kontrolü, Gaita testi ve personelin bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığına dair testler yapıldı.

“Sağlık ihmale gelmez”

Tahlil sonuçlarının çıkmasının ardından herhangi bir rahatsızlığı bulunan personellerin tedavileri için hastaneye yönlendirileceğini belirten sağlık görevlileri, “Sağlık ihmale gelmez. Bu yüzden sağlıkla ilgili sorunlarda erken teşhis çok önemlidir. Vatandaşlarımız ve personellerimiz mümkün olduğunca el, ağız ve burun temizliğine dikkat etmeli, elini çok sık yıkamalı ve kişilerle gereğinden fazla temas içinde olmamalıdırlar. Bunlar hastalıklara karşı bir önlem olabilir. Kış aylarında ise soğuklara karşı kendilerini korumalı ve beslenmelerine dikkat etmelidirler” dedi.

“Personelimizin sağlığına her zaman önem veriyoruz”

Personelinin sağlığına her zaman önem verdiklerini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, “Sağlıkla ilgili sorunlarda erken tanının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz mümkün olduğunca her yıl personelimize sağlık taraması yaptırıyoruz. Hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın sağlığı bizim için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

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