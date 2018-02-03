Yenimahalle Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Senkronize Buz Pateni Takımı, okulların tatile girmesiyle birlikte kampa girdi.

Yaz kış demeden antrenman yapan 20 kişilik takım, Belpa Buz pistinde ve Ankara ASKİ Spor Salonu’nda günde 4 saat antrenman yaparak çalışmalarına hız verdi.

Buzda birbirinden estetik hareketler

Buz Pateni Antrenörleri Bükre Karabulut, Deniz Erongun ve Umutcan Kaygusuz eşliğinde buzda birbirinden estetik hareketlerle kendilerine hayran bırakan sporcular, yeni başarılar elde edeceklerinin sinyallerini verdi.

Sporcuların düzenli bir şekilde antrenmanlarını gerçekleştirdiklerini belirten Antrenman Bükre Karabulut, “Sporcularımızın başarı elde etmesi için çok çalışıyoruz. Onlar da gerçekten düzenli ve uyumlu bir şekilde antrenman yapıyorlar. Başarılı sonuçlar çıkacağı şüphesiz. Başarıya giden her yolda azim, çaba ve çalışmak vardır.Biz de bunu uyguluyoruz” dedi.

“Buz pateni ülkemizde yeni gelişmeye başladı”

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise mücadele ettikleri her spor branşında başarılı sonuçlar elde ettiklerini dile getirdi.

Yaşar, “Birçok sporcumuz ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyor. Şimdi de buz pateninde aynı başarıları elde edeceğimize inanıyorum. Buz pateni ülkemizde yeni gelişmeye başladı. Biz de buz pateni takımımızla hem bu spor dalının gelişmesine katkı sağlayacağız hem de başarılar elde ederek ülkemizi uluslararası arenada temsil edeceğiz” diye konuştu.