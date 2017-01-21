Yenimahalle Belediyesi’nden “Şen” yatırımlar

Yenimahalle Belediyesi 2017’de de Şentepe’yi yatırımlarla şenlendirecek. Bölgeye yüzme havuzu ve sosyal tesisten kültür merkezine, pazaryerinden sağlık ocağına kadar pek çok yatırım gerçekleştirecek olan Yenimahalle Belediyesi, Şentepe’de sosyal kültürel hayata katkı sağlayacak.

Barıştepe’ye dev proje

Yapımına 2016 yılında başlanılan 5 bin 325 metrekarelik inşaat alanına sahip Barıştepe Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi, Şentepelilerin hayatına renk katacak. İçerisinde, yarı olimpik yüzme havuzu, aktif -pasif spor salonu, bay-bayan hamam, kafeterya ve kafeterya için teras, YENİMEK kurs merkezi ve düğün salonunun yanı sıra mescit yer alacak. 7’den 70’e herkesin aradığını bulacağı tesis, tamamlanmasıyla bölgenin sosyal hayatına renk katacak.

Kaletepe’ye dört yıldızlı kültür merkezi

Yenimahalle Belediyesi, bu yıl içerisinde Kaletepe’ye dört yıldızlı bir kültür merkezi kazandıracak. Yaklaşık 2 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip proje 3 kattan oluşacak.

Çok amaçlı olarak kullanılması planlanan Kaletepe Kültür Merkezi içerisinde; spor salonu, sergi alanı, çok amaçlı salon ve YENİMEK kurs merkezi ile kütüphane yer alacak.

Pamuklar’a dev pazaryeri

Yenimahalle Belediyesi bu yıl Şentepe’de önemli bir ihtiyaca daha cevap veriyor. Pamuklar Mahallesi’ne bin 850 metrekare alanda inşa edilen pazaryerinde, 200 adet tezgah yer alabilecek. Üzeri tamamen asma germe sistemli çelik konstrüksiyonla kapatılan pazar, 4 kademeli olarak yapılacak. En alt kotta toplam 430 metrekarelik alan içinde 3 adet dükkan ve 1 adet zabıta noktasının bulunduğu pazar yeri binası yer alacak.

Öte yandan Yenimahalle Belediyesi, Pamuklar’a bir sağlık ocağı da inşa ediyor. Yaklaşık 260 metrekare kullanım alanına sahip sağlık ocağı içerisinde; 7 adet muayene odası, 2 adet aşı odası,1 adet bebek emzirme ve bakım odası, 1 adet aile planlama odası, 1 adet acil müdahale odası, bay-bayan wc, engelli wc ve mutfak bulunuyor. Pamuklar Sağlık Ocağı’na ek olarak Yenimahalle Belediyesi Şentepe’ye bu yıl içerisinde bir yeni sağlık ocağı daha kazandıracak.

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