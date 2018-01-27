Teknolojik yenilikleri yakından takip eden Yenimahalle Belediyesi, Akıllı Kent Otomasyon Sistemi “AKOSCEP” ile vatandaşların istek ve taleplerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

Android ve IOS uygulamalarıyla belediye işlemlerini cep telefonundan yapabilen vatandaşlar, cep telefonlarının veya tabletlerinin store bölümüne Yenimahalle ya da Yenimahalle Belediyesi yazarak uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirebiliyor.

Zamandan tasarruf sağlayan uygulama

Vatandaşlar, zamandan tasarruf sağlayan uygulamaya girerek istek şikayet bölümünden giderilmesi gereken eksikliklerin fotoğrafını ve konumunu belediye yetkililerine gönderiyor.

Talebin bir an önce yerine getirilebilmesi için ilgili birimleri harekete geçiren Yenimahalle Belediyesi ise sorunu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

“Göremediğimiz eksiklikler olabilir”

Gün geçtikçe gelişen teknolojiyi takip etmek gerektiğini ve Yenimahalle Belediyesi olarak teknolojik yenilikleri kullandıklarını dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle çok geniş sınırları olan bir ilçe. Belediye çalışanlarının her yere yetişmesi mümkün olmayabiliyor. Göremediğimiz eksiklikler olabilir. Bu durumda bu uygulama imdadımıza yetişiyor. Genelde şikayetler; yollarda oluşan çukurlar, kaldırımlardaki kırıklar, ağaç budama ve sokaklara atılan çöpler ile ilgili oluyor. Yenimahalleli hemşerilerim bunları bize teknolojiyi kullanarak hızlı bir şekilde ulaştırıyor. Bu sayede vatandaşlarla işbirliği içinde Yenimahalle için çalışıyoruz’” dedi.

Ayrıca vatandaşlar, uygulama ile Yenimahalle Belediyesi’nin Facebook, Twitter, web sayfası ve çağrı merkezine kolaylıkla erişebiliyor. Aynı zamanda uygulamada borç sorgula-öde, arsa rayiç değer sorgulama, kent rehberi, hizmetler, duyurular-ihaleler, haberler ve etkinlikler gibi hizmetler de vatandaşlara sunuluyor.