Yenimahalle Belediyesi, kansere dikkat çekti

Sağlık alanında gerçekleştirdiği seminerlerle, konusunda uzman doktorları vatandaşlarla buluşturan Yenimahalle Belediyesi, Medical Park Hastanesi ile ortaklaşa “Kansere Karşı Güç Birliği” semineri düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi 50’inci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen seminere, çok sayıda vatandaşın yanı sıra Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Hasta ve hasta yakınları için otel gibi konukevi

Seminerde konuşma yapan Kartal, Ankara’nın tek kanser hastanesi olan Onkoloji Hastanesi’nin Yenimahalle’de olduğuna dikkat çekerek, tedavi amacıyla Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen hasta ve hasta yakınlarının konaklama sorununu Yenimahalle Belediyesi’nin çözdüğünü söyledi.

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Zübeyde Hanım Konukevi’nin hasta ve hasta yakınlarına sıcak bir yuva olduğunu ifade eden Kartal, “Burada 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyoruz. Belirli aralıklarla düzenlediğimiz moral etkinliklerinde konuklarımıza yaşadığı zor günleri unutturmaya çalışıyoruz” dedi.

Katılımın oldukça yoğun olduğu seminerde Uzman Dr. Burçin Budakoğlu “Kanser Nedir? Belirtileri Nelerdir?”, Prof. Dr. Meral Şen “Meme Kanseri”, Op. Dr. Ahmet Süha Özer “Rahim Ağzı Kanseri” ve Doç. Dr. Işılay Nadir “Kalın Bağırsak Kanseri” hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kadınlarda meme kanseri birinci sırada

Budakoğlu sunumunda Kanser hücrelerinin oluşumundan bahsederek, dünyada erkeklerde prostat kanserinin ilk sırada olduğunu, kadınlarda ise meme kanserinin birinci sırada olduğunu kaydetti.

Budakoğlu aynı zamanda, kanser hastalığının belirtileri arasında büyük abdeste ve idrarda kan, bezeler, aşırı kilo kaybı, düşmeyen ateş olduğunu söyledi.

Şen de meme kanseri hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Meme kanseri belirtilerinin kaybolmayan kitle, şişlik, meme başının içeri çökmesi, akıntı, meme cildinde çekinti, portakal kabuğu görünümü, kızarıklık, memenin şeklinde değişiklik, asimetri varlığı ve meme başında kabuklanma, soyulma olduğunu vurguladı.

HPV, rahim ağzı kanseri için çok önemli bir risk unsurudur

Rahim Ağzı kanseri ile ilgili olarak sunum yapan Özer ise, “Hastalık erken yaşta çok sayıda doğum yapmış, erken yaşta cinsel ilişkiye girmiş, sigara içen kişilerde daha sık görülmektedir. Ayrıca HPV (İnsan Papilloma Virüsü) enfeksiyonu rahim ağzı kanseri için çok önemli bir risk unsurudur. Rahim ağzı kanserli hastaların % 98’inde HPV enfeksiyonu saptanmıştır” dedi.

Doç. Dr. Işılay Nadir de Kalın Bağırsak Kanseri’nin tanısından bahsederek, “Kalın bağırsak kanserinin tanısı yapılırken kolonoskopi denilen ucu kameralı bükülebilir bir tüp şeklinde cihazla (kolonoskop) makattan girilerek, tüm kalın bağırsağın ayrıntılı biçimde görüntülenir.

Bu yöntemle saptanan şüpheli ve kanser düşündüren oluşumlardan biyopsi almak, polip denilen oluşumların büyük kısmının ameliyatsız olarak çıkartılabilmesi mümkün olmaktadır.

Kolonoskopi ve biyopsi yolu ile saptanan kanserli dokunun yayılım derecesini saptamak için bilgisayarlı tomografi, MR (manyetik rezonans görüntüleme), PET tarama gibi yöntemler kullanılmaktadır” diye konuştu.

Seminer sonunda doktorlar, vatandaşların sorularını da cevapladı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...