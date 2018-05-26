Yenimahalle Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nın kaderini değiştiren en önemli savaş olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yapıldığı, Kütahya’nın Dumlupınar topraklarına “Misafirhane ve Sosyal Tesis’’ kazandırmak için inşaat çalışmalarını başlattı.

Yenimahalle Belediyesi’nin Dumlupınar’a kazandıracağı sosyal tesisin temelini, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Muharrem İnce, Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Milletvekilleri, Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ve Usta Gazeteci Uğur Dündar birlikte attı.

Dumlupınar ilçesinin en büyük eksiklerinden biri olan Misafirhane ve Sosyal Tesisin temel atma töreni ilçe vatandaşlarından büyük ilgi gördü. Büyük coşku ve alkışlarla sahneye çıkan Başkan Fethi Yaşar kendisini dinleyen binlerce kişiye “Ben de bu toprakların Afyonkarahisarlı çocuğuyum. Hepimiz bu toprakların çocuğuyuz. Hepimiz aynı bayrak altında yaşayan vatan kardeşleriyiz. O yüzden bugün burada sizlerle olmaktan, Dumlupınar halkına bu tesisi kazandırıyor olmaktan çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Dumlupınar ruhunu çocuklarımıza anlatmalıyız”

Bu topraklara sahip olabilmek için ne kadar büyük savaşlar verdiğimizi, bu savaşlarda binlerce askerimizin şehit olduğunu hatırlatan Yaşar vatandaşlara, “ Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük mücadelelere sahip olduğumuz toprakların bölünmemesi, parçalanmaması için Afyonkarahisar-Dumlupınar ruhunun yaşatılması gerektiğini söylemiştir. Bu yüzden çocuklarımıza Çanakkale ruhunu anlattığımız gibi Dumlupınar ruhunu anlatmak ve öğretmek de en büyük görevlerimizdendir” tembihinde bulundu.

26 Ağustos 1922’de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde başlatılan Dumlupınar Savaşı’nın Türklerin Anadolu’yu yeniden ele geçirme savaşı olduğunu, bu savaşta köylüsüyle, kentlisiyle, kadınıyla, erkeğiyle amansız bir ölüm kalım savaşının verildiği, cephede ve cephe gerisinde 137 bin askerimizin şehit olduğu bilgilerini vererek Dumlupınar ruhunun önemine vurgu yaptı.

“Cumhuriyet’in ilçesi Yenimahalle’den armağanımızdır”

30 Ağustos 1922 tarihinin Türkiye’nin düşman işgalinden kurtulmasının tarihi olduğunun altını tekrar çizen Başkan Yaşar, “ Bugün temelini attığımız sosyal tesisin çalışmalarını 30 Ağustos 2018’e kadar bitirip, vatandaşların kullanımına açmış olmayı hedefliyoruz. Bu tesis Başkent’in, Cumhuriyet’in ilçesi Yenimahalle’den sizlere armağandır, herkese hayırlı ve helal olsun” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 bin 500 metrekare alan üzerine projelendirilen sosyal tesisin kapalı alanının bin 500 metrekare olacağını, tesiste 12 oda ve 1 süit oda ile televizyon ve kahvaltı salonu, idare ve mescit bölümleri, tesis çevresinde park ve yeşil alan olacağını konuşma sırasında aktaran Başkan Yaşar halkın coşkulu alkışları eşliğinde konuşmasını tamamladı.

Muharrem İnce’den Yaşar’a teşekkür

Yenimahalle Belediyesi’nin başlatmış olduğu sosyal tesisin temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Ülke olarak geldiğimiz noktada artık şehitlerimiz, gazilerimiz bile ayrıştırılıyor, bölünüyor. Türkiye’nin Türkiye olabilmesini sağlayan Dumlupınar Savaşı’nın yapıldığı bu güzel ilçemizde bölmeyen, aksine birleştiren, kardeşlik örneğinin yaşanıyor olmasından dolayı büyük gurur ve mutluluk duymaktayım. Yenimahalle Belediyesi Başkan Fethi Yaşar’ın yönetime geçtiği günden itibaren ötekileştirmeden, birleştirici ve eşit hizmet politikasıyla çalışmalarını yürütmüştür. Dumlupınar’a yapılan bu hizmete vesile olduğu için Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’a çok teşekkür ederim. Başkan Fethi Yaşar’ın da söylediği gibi Dumlupınar ruhunu da tıpkı Çanakkale ruhunu anlattığımız gibi çocuklarımıza anlatmalı ve aşılamalıyız” ifadelerinde bulundu.

Törene katılanlar arasında bulunan Usta Gazeteci Uğur Dündar ise yaşadığı duygusal anları, “Hayatımın en anlamlı günlerinden birini, her şeyimizi borçlu olduğumuz Dumlupınar’daki temel atma töreninde yaşadım. Tıpkı Milli Mücadele’nin önsözünün yazıldığı, tarihin akışının değiştiği topraklarda Çanakkale Şehitleri Abidesi’nin tamamlanmasındaki naçiz katkımda olduğu gibi” sözleriyle anlattı. Bu duyguyu başta kendisi olmak üzere herkese yaşattığı, böylesine ölümsüz bir eseri şehitler diyarına armağan ettiği için Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkürlerini iletti.

Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan’ın da Dumlupınar’ın önemli eksiklerinden olan sosyal tesisi ilçelerine kazandıran Başkan Yaşar’a teşekkür konuşmasından sonra hep birlikte dualar eşliğinde çalışmaların başlamasını simgeleyen start butonuna bastılar.