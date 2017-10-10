Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde, Yenimahalle Belediyespor’a yan bakılmıyor. Evinde ağırladığı zorlu Trabzon temsilcisi Zağnos’u, 29-26 mağlup eden Başkent temsilcisi, ligdeki ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı.

Lige iyi bir başlangıç yapan mavi beyazlılar, bir maç eksiğiyle 2 maçta topladığı 4 puanla, 4. sırada yer alıyor. İki şampiyonluk adayı takımının mücadelesi, THF Spor Salonu’nda oynandı. Karşılaşmayı, Mehtap Şimşek ve Pınar Ünlü hakem ikilisi yönetti. Yenimahalle Belediyespor mücadeleye, İsabel, Gülsüm, Chumak, Sandra, Olga, Valeri, yedilisiyle çıktı. Oldukça sert başlayan maçta her iki takımda savunmasıyla ön plana çıktı. Karşılıklı agresif savunmayla başlayan mücadelenin ilk çeyreği skor anlamında kısır geçti (2-2).

15. dakikadan itibaren Yenimahalle Belediyespor’un golcüsü Olga, gösterdiği performansla Zağnos defansının üstüne kabus gibi çöktü. Ukraynalı yıldız, üst üste attığı gollerle maçta dengeleri bozan isim oldu. 15 dakikada Zağnos kalesine 8 gol bırakan Olga Lauik, oyunuyla fark yaratırken Yenimahalle Belediyespor devreye 13-8 önde girdi. İkinci yarının başlama düdüğüyle beraber, takımlar kartlarını açık oynamaya başladı. Karşılıklı goller ve sert faullerle tansiyonun bir dakida düşmediği devrede, karşılaşmayı takip edenler adeta “hop oturup hop kalktı.” Kıran kırana geçen mücadeleden 29-26 galip ayrılan Başkent temsilcisi, şampiyonluk yolunda önemli bir rakibini devirerek, ligde muhteşem bir ivme yakaladı. Yenimahalle Belediyesi’nde Olga’nın yanı sıra Fatma 5 gol ile Radojevic de 4 gol ile galibiyette önemli rol oynadı.

Yönetim tam kadro tribünde

Yenimahalle Belediyespor yönetimi tam kadro tribünlerde yer alarak takımlarına desteğini sürdürdü.

Yenimahalle Belediyesi başkan yardımcıları, Başar Bal, Erhan Aras, Yenimahalle Belediyespor başkanı, Kıvanç Hürdoğan ve yönetimi karşılaşmayı taraftarlarla beraber izlerken, gelen galibiyet sonrası takımı tebrik ettiler.