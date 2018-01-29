TFF 1. Lig’in 19. hafta müsabakasında, sahasında beklenmedik sürpriz bir sonuçla Altınordu’ya 2-0 mağlup olan Ankaragücü’nde teknik direktör İsmail Kartal, maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Maçı kazanmak için hazırlanmıştık.

İlk yarıya da iyi başladık. İyi oynadığımız dakikalarda kaptırdığımız kontra bir topla 1-0 geriye düştük. Soyunma odasındaki toplantıda, biz bu maçı çevireceğimize inandığımızı konuştuk, İkinci yarıya da çok iyi başladık. Tekrar kaptırdığımız topla gol yedik. Ona rağmen oyundan düşmedik ama olmadı. Kazanmak isteyen bizdik. Altınordu, genç ve dinamik bir takım ve özellikle kalecilerinin önü açık geleceği olan bir kaleci. Oyunu sürekli soğuttular ve fazlaca yere yattılar. Mağlubiyetin bahanesi olmaz. Altınordu’yu tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.