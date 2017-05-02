Cumhurbaşkanı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin referandumda kabul edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 ay aradan sonra AK Parti Genel Merkezi’ne gelecek. Üyelik başvurusunun ardından milletvekilleri ve partililere hitap edecek. AK Parti Genel Merkezi’nde ise Erdoğan heyecanı yaşanıyor. Güvenlik önlemleri parti genel merkezinin içinde ve dışında sabah saatlerinde başladı.

Saat 13.00’da AK Parti Genel Merkezi’ne gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı AK Parti Genel Merkezi’nin içinde ve dışında hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Parti Genel Merkezi’nin bahçesine dev pankartlar asılacak. Erdoğan’a “hoş geldin” sloganlarının yer aldığı pankartlar hazırlandı.

ÖNCE ÜYELİK SONRA KONUŞMA-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti tüzüğü gereği önce üye olacak. AK Parti 316 milletvekilinin imzası ile üyelik formunu imzalayacak olan Erdoğan, 33 ay önce veda ettiği salonda bu kez, “hoş geldin” sloganları ile karşılanacak. Erdoğan milletvekillerine ve partililere veda ettiği kürsünden bu kez yeniden “merhaba” diyecek.

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