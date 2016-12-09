Yeniçağ’a Alçak Saldırı Sonsöz olarak kınıyoruz

Yeniçağ’a alçak saldırı Gazetenin İstanbul Yenibosna’daki binasına akşam 30 kişilik grup saldırdı. Yeniçağ’a Sonsöz ailesi olarak kınıyoruz.Gazetesinin İstanbul Yenibosna’daki merkez binasına akşam saatlerinde yaklaşık 30 kişilik bir grup saldırdı.

Yeniçağ’a Alçak Saldırıyı Sonsöz ailesi olarak kınıyoruz.

Çoğunluğunun, kimliklerini gizleyip tanınmamak için kapşonlu kaban giydiği, bazılarının da kar maskesi taktığı belirlenen kalabalık grup, kaldırım taşları ve sopalarla binanın giriş katındaki camlarını kırdı.

Yeniçağ’a Alçak Saldırı sonucunda Gazeteye ait araçlara da büyük zarar veren saldırganlar, daha sonra içeri girip danışmayı ve güvenlik kameralarını tahrip etti. Olayda geniş çaplı maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine kısa süre sonra gazeteye gelen polis Yeniçağ’ın bulunduğu sokağı güvenlik kordonuna alıp geniş inceleme başlattı.Gazete ve çevresine çok sayıda emniyet personeli sevk edilirken, binadaki hasar için de tespit yapıldı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, çok yönlü soruşturma başlattı.

SALDIRIYA TEPKİLER

Öte yandan, alçak saldırıya büyük tepki yağdı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Adayları Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, CHP Milletvekili Aytun Çıray, MHP İstanbul eski Milletvekili Nazif Okumuş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu arada yurdun değişik illerinden alçak saldırıyı kınamak ve Yeniçağ’a geçmiş olsun demek için arayan okurlarımız santrali kilitledi. Ayrıca sosyal medyadan da Yeniçağ’a destek mesajları yağdı.

Metin Feyzioğu Yeniçağ’ı ziyaret etti

Yeniçağ Gazetesine yapılan hain saldırının ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğu, Yenibosna’da bulunan merkezimize gelerek ziyarette bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yeniçağ Gazetesi’ne yapılan alçak saldırının ardından gazetemizi ziyaret etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Feyzioğlu, “Çok ciddi bir hasar sözkonusu. Basına yapılan saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Yeniçağ Gazetesi’nin yayın politikasına katılıyorum demem yetmez, yüzde yüz katılıyor ve destekliyorum” dedi. Sosyal medya hesabından da açıklamada bulunan Feyzioğlu, “Yeniçağ Gazetesi’ne saldırı… Asla kabul edilemez. Siyaset ve şiddet asla yan yana olamaz. Bu vatana ihanettir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Metin Feyzioğlu gazetemizi ziyaret etti

Yeniçağ’a Alçak Saldırıyı Sonsöz Gazetesi ailesi olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Yeniçağ ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

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