Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2018 yılının ilk ayında 403 hayvanı kısırlaştırdı, 171 hayvanı ise yeni yuvasına kavuşturdu.

Merkez bin 822 hayvana da tedavi işlemi uyguladı. Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin çalışmalarına ara vermeden devam eden Çankaya Belediyesi 2018 yılının ilk ayında 171 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu.

Çalışmalarında sahiplendirmeye ağırlık veren Çankaya Belediyesi yetkilileri, sokak hayvanları için barınağın geçici bir merkez olması gerektiğini vurguladı. Kısırlaştırmanın da önemli konular arasında yer aldığını belirten yetkililer, veterinerlerinin bir ay içinde 403 hayvana kısırlaştırma tedavisi uyguladığını ifade etti. Kısırlaştırmanın özellikle sokak hayvanlarının popülasyonunu dengelemek için önemli olduğunu vurgulayan yetkililer, hayvanların anne ve babalık duygularının olmadığını belirterek, hayvanın sağlığının daha önemli olduğunun altını çizdi.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 588 hayvana karma, bronchin, kuduz ve mantar aşısı uyguladı. Merkez ayrıca 2018 yılının ilk ayında bin 822 sokak hayvanını da tedavi etti.