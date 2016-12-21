Yeni yılı bembeyaz dişlerle karşılayın

Yılbaşına sayılı günler kaldı. Kendinize en sağlıklı yeni yıl hediyesini verin ve güzel bir gülümseme için pırıl pırıl bembeyaz dişlere kavuşun.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Dişlerini beyazlatan hastalarımız, daha sağlıklı ve çekici bir görünüm kazandıkları gibi kendilerine güvenleri de artıyor ve kesinlikle daha çok gülümsüyorlar” diyor.

“Yeni yılı bembeyaz dişlerle karşılamak zor değil” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Dişlerde oluşan renklenme gülüşünüzün güzelliğini ve çekiciliğini olumsuz yönde etkiler. Diş lekelenmesi ve renklenmesi; ağız hijyeninin yetersizliği, kafein, şekerli, asitli ve renkli gıdalar, sigara, puro gibi tütün ürünlerinin tüketimi ve yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan bir görüntüdür” diyerek uyarıyor.

DAHA ÇEKİCİ VE SAĞLIKLI BİR GÖRÜNÜM

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Renklenmiş ve doğuştan koyu renkli olan dişleri, estetik diş hekimliğinde son yılların en gözde trendi olan ‘Teeth Bleeching’ dediğimiz diş beyazlatma sistemi ile sekiz tona kadar açmak ve daha beyaz, daha ışıltılı dişlere sahip olmak mümkün. Diş beyazlatma işlemi sonucunda hastalarımız daha güzel bir gülümseyiş, daha sağlıklı ve çekici bir görünüm kazandıkları gibi, kendilerine güvenleri artıyor ve kesinlikle daha çok gülümsüyorlar” diyor.

ÖZEL BEYAZLATMA JELLERİ KULLANILIR

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, son dönemde kadın hastalarda olduğu gibi erkek hastalar arasında da oldukça popüler olan ‘Diş Beyazlatma’ uygulamasını şu sözlerle anlatıyor:

“Estetik diş hekimliğinin son derece güvenli bir uygulaması olan diş beyazlatma, diğer adıyla bleeching işlemi ofis ve ev uygulamaları olmak üzere iki şekilde yapılır. Öncelikle klinikte, diş hekimi kontrolünde, hastaya dişeti, dudak ve yumuşak dokuları korumak için özel jel ve ekartörler uygulanır. Daha sonra dişlerin beyazlamasını sağlayan özel beyazlatma jelleri sürülür ve beyazlatma işlemine başlanır. Yaklaşık 40 dakika-1 saat boyunca beyazlatma işlemi devam eder ve gerekirse seans tekrarı yapılarak istenilen beyazlığa ulaşılır. Bu işlem ofis beyazlatmasıdır.

GEÇİCİ BİR HASSASİYET OLUŞABİLİR

Diş beyazlığının devamı ve renklenmenin geri dönüşümünü engellemek amacıyla ya da ‘ev beyazlatması’ yapmak isteyen hastalar için her hastaya özel, alt ve üst çene dişleri için plaklar hazırlanır ve hastaya bu plaklara sürüp evde uygulaması için özel beyazlatma ajanları verilir. Bu uygulama ev beyazlatmasıdır. Diş beyazlatma işlemi özellikle hekim kontrolünde uygulandığında son derece güvenli bir uygulamadır. Uygulama esnasında dişlerde geçici olarak hassasiyet görülebilir. Bu hassasiyet kalıcı değildir.”

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Beyazlatma uygulaması hekim kontrolünde yapıldığında dişlere ve diş etlerine hiçbir şekilde zarar vermez” diyor.

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