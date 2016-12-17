Yeni yıla klasik müzik konseri

ADANA’daki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), yeni yıla özel bir konser verecek.Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde 27 Aralık’ta gerçekleştirilecek ‘ÇDSO Yeni Yıl Konseri’ni, şef Dağhan Doğu yönetecek.

Konserde ÇDSO sanatçılarıyla birlikte, solistler Sedat Yüce, Hale Ciğer, Anıl Edebale, Fatih Harmantepe, Burak Uslu ve Kemal Yüce sahneye çıkacak. Gitar, bas gitar, perküsyon ve piyano performansının sunulacağı konserde, solistler popüler eserlerden seçmeleri seslendirecek. ÇDSO Müdürü Okan Urşan, “Geleneksel hale getirdiğimiz yeni yıl konserimizi bu yıl da 2 bin kişilik bir salonda gerçekleştiriyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmayan müzik tutkunlarını yine konserimize bekliyoruz” dedi.

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