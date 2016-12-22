‘Yeni Yıl’ sergisi açıldı

TÜRKİYE’den çeşitli resim ve heykel sanatçısının eserlerinin yer aldığı karma yeni yıl sergisi, Galeri T’de açıldı.

Hasan Subaşı Caddesi üzerindeki Gözdehan’da hizmet veren Galeri T’de açılan sergide, Antalya’dan Hamdi Diçle, Nuri Sezen, Himmet Öcal, Asim Resuloğlu, Cemalettin Timur, Erol Kıral, Murat Uğur, Hayrettin Öncesiz, Ercan Talay, heykel sanatçısı Mehmet Işıklı eserleri yer alıyor. Sergiye, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere diğer illerden Adnan Turani, Hayati Misman, Mustafa Ayaz, Zafer Gençaydın, Bihran Mevila, Habip Aydoğdu ve Zaher Gençaydın’ın da aralarında bulunduğu 40 sanatçıya ait toplam 50 eser sergileniyor.

Galeri yönetici Hasan Tırmaş, sergide Türkiye’nin tanınmış sanatçılarının karakalem, yağlıboya, akrilik boya resim, linol baskı, serigrafi baskı, gravür resim, metal heykel çalışmalarının beğeniye sunulduğunu belirtti.

Hasan Tırmaş, “Galeri T olarak, ödün vermeden Antalya’nın kültür-sanat yaşamına katkıda bulunuyoruz. Sanatın asıl amacı; insan ruhunda değişim sağlamaktır. Sanatçı aklını özgürce kullanan kişidir. Sergiler ise insanlarımızın görsel kültür düzeyinin yükselmesine katkı sağlıyor” dedi.

Yeni Yıl Sergisi, 30 Aralık Cuma akşamına kadar açık kalacak.

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