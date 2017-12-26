Yeni yıl için “yüzyılın şarkıları”nı söylediler

Çankaya Belediyesi, Ankaralı sanatseverleri yeni yıl konserinde “Yüzyılın Şarkıları”yla buluşturdu.

Çankaya Belediyesi, Yeni Yıl Konseri’nde tenor Zafer Mutlu ve Rustam Rahmedov Orkestrası’nı sanatseverlerle buluşturdu.

Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen konserde, orkestra şefliğini Rustam Rahmedov’un yaptığı ve Zafer Mutlu’nun seslendirdiği, “My Way”den “Kör Kuyular”a, “Ah Bir Ataş Ver”den “Kalamış”a kadar yüz yılın öne çıkan şarkıları izleyenlerden büyük beğeni topladı.

ZAFER MUTLU KİMDİR?

Bulgaristan’ın, Rusçuk kentinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni bir anne ile spor hocası bir babanın çocuğu. Rumeli türkülerinin söylendiği bir evde büyüyen Zafer Mutlu, beş yaşında keman derslerine başladı. Mutlu Ailesi, Türk azınlığa baskılar artınca 1974’te Türkiye’ye yerleşmiş. Keman çalmayı bırakan Mutlu, Ankara’da lise korosunda söyledi, müziği hiç bırakmadı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserlerine gitmeyi hobi haline getiren Mutlu, CSO’nun müdavimi olmuş. Aynı dönemde, fotoğrafçılıkla tanışmış. Ankara Tıp Fakültesi’nde okurken fotoğrafçılık ailesini ve kendisini ekonomik yönden rahatlatan, profesyonel bir meslek haline gelmiş. Tıp fakültesinden 1986’da mezun olduktan sonra Ankara’da doktorluk yapmaya başladı, halen özel bir sağlık kuruluşundu görev yapıyor.