2016’yı yedik, bitirdik… Yeni yıla sayılı günler kaldı… Yeni yıl kararlarınız arasına yeme içme tercihlerinizi değiştirmeyi de ekleyin. Daha sağlıklı bir yaşam için geçen yıl yediklerinizi bu yıl yemeyin!Peki yeni yılda neler yemeli? Obezite ve Metabolik Cerrah Prof. Dr. Halil Coşkun, yeni çıkan ‘Obezite Kaderiniz Değil’ isimli kitabında yeni yılda yemeniz gerekenlerin listesini yaptı.
“Tercihlerinizi değiştirin” çağrısında bulunan Prof. Dr. Halil Coşkun’un, yeni yıl diyeti şöyle:
Günlük Yenilenler Tercih Edebileceğiniz
-1 yumurta
-Tereyağ-margarin
-Beyaz peynir
-Kaşar peyniri
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Krem peynir
-Mayonez, ekşi krema
-Krem şanti
-Tam yağlı süt 2 yumurta beyazı
Light labne peyniri
Light beyaz peynir, lor, çökelek
Light kaşar, dilpeyniri
Light labne
Az yağlı ya da yağsız yoğurt
Süt tozu (yağı azaltılmış) %1 yağlı ya da yağsız süt
Et, Kümes Hayvanları ve Balık Tercih Edebileceğiniz
– Yağda mezgit
– Salam, pastırma
– Hamsi, istavrit tava
– Kıyma Izgara somon, levrek, çipura
Hindi füme
Hamsi buğulama
Çift kez çekilmiş kıyma
Çorba ve Soslar Tercih Edebileceğiniz
-Krema ile yapılmış çorba
-Beyaz sos (beşamel sos) Su ile yapılan çorba
Kırmızı sos (domates sosu)
Aperati̇fler ve Tatlılar Tercih Edebileceğiniz
-Çikolatalı kurabiye
-Meyve suyu
-Dondurma
-Çilekli kek
-Çikolata ve kremalı pasta Diyabetik kurabiye
Taze sıkılmış meyve suyu (1 çay bardağı)
Dondurulmuş yoğurt, diyabetik dondurma
Çilekli pandispanya
Diyabetik tatlı, şekersiz muhallebi
İçecekler Tercih Edebileceğiniz
-Kremalı kahve Yağsız sütle hazırlanmış kafeinsiz kahve
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