Yeni yemekhanede tencereler kaynamaya başladı

Yenimahallelilere kısa sürede, kaliteli hizmet verebilmek için belediye binasını baştan ayağa yenileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çalışanların sağlıklı bir ortamda yemek yiyebilmeleri amacıyla inşa ettiği yemekhaneyi hizmete açtı.

Belediye binası bahçesinde 900 metrekare alan üzerine yaklaşık 400 kişilik yeni yemek salonunu çalışanları ile birlikte hizmete açan Başkan Yaşar, “Yenimahallelilere hizmet veren çalışanlarımız mutlu olacak ki vatandaşlarımıza iyi hizmet verebilsinler.

Aslan yattığı yerden belli olur. Yenimahalle halkı da Yenimahalle halkına hizmet verenler de en iyisine layıktır” dedi.

Çalışma ortamlarının temiz ve huzurlu olmasının personellerin vatandaşlara verdiği hizmet kalitesine de yansıdığını söyleyen Başkan Yaşar “Benim için halkımın huzuru, mutluluğu, konforu önemlidir bu yüzden siyaset yapıyorum.

Belediye çalışanlarının da aynı ölçüde hizmet alabilmesi için Belediye Hizmet Binaları’nda da aynı titizliği gösteriyorum. Benim için ’emek’ en yüce değerlerdendir” dedi.

Kapılar vatandaşlara da açılacak

Hizmete yeni giren yemekhanede önümüzdeki günlerde kahvaltı, açık büfe, sıcak ve soğuk büfelerin de yer alacak ve verilen tüm hizmetten sadece personeller değil vatandaşlar da yararlanabilecek.

Ayrıca; yemekhanede steril ortamda endüstriyel mutfakta hazırlanan yemekleri servis edecek olan personellerin kişisel bakımlarını yapabilmeleri, personelin hem evine temiz gidebilmesi, hem de daha hijyenik şartlarda vatandaşlara hizmet etmesi için salonda duşlar ve bay bayan soyunma odaları da bulunuyor.

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