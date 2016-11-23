Yeni ürün ‘urma’ domatesi üreticisini güldürdü

ANTALYALI çiftçi 35 yaşındaki Turgay Ateş’in ürettiği ve hurmaya benzerliği nedeniyle adı ‘urma’ olan domates, sofraların yeni lezzeti olacak. Diğer domateslere göre verimi düşük olan, ancak neredeyse 4 katı fiyata satılan urma domatesi, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Turgay Ateş, fide şirketinin tavsiyesiyle yeni domates çeşidi olan ve hurmaya benzerliği dolayısıyla adı ‘urma’ olan domates yetiştirmeye başladı. Antalya’da bu domatesi ilk üreten kişi olan Turgay Ateş, verimi diğer domateslere göre daha düşük olan urma cinsini, önce serasının küçük bir bölümünde yetiştirdi. Elde ettiği ürünün lezzetine hayran kalan Ateş, pazarda da domatesin alıcısında sıkıntı yaşamayacağını görünce, 3 dönümlük iki serasında urma yetiştirmeye başladı.

KAR MARJI YÜKSEK

22 yıldır tarımla uğraştığını belirten Turgay Ateş, 3 yıldır da bu domatesi yetiştirdiğini söyledi. Kar marjı nedeniyle bu domatesten vazgeçemediğini dile getiren Ateş, daha düzgün bir lezzeti halka sunduğunu aktardı. Diğer domateslere göre urmanın daha lezzetli olduğunu anlatan Ateş, bu domatesin daha çok kahvaltıya yönelik olduğunu söyledi.

EN BÜYÜK YARDIMCISI BAMBUS ARISI

Urmayı daha çok restoranların tercih ettiğini ve çok talep geldiğini aktaran Ateş, şöyle devam etti:

“Domatesi yetiştirmede bambus arılarını kullanıyoruz. Daha lezzetli olsun istiyoruz. Çok fazla ilaç istemeyen bir sebze. Diğer domateslerde kök başına 5- 6 kilogram elde edilirken, urmada bunun yarısını elde ediyoruz. Ama fiyatı yüksek olduğu için verim bizi tatmin ediyor. Halde normal domates 1 liradan işlem görürken, bu domatesimiz 4 liraya rahatlıkla alıcı bulabiliyor.”

BEBEK GİBİ İLGİ İSTİYOR

Antalya’da tek üreticinin kendisi olduğunu kaydeden Turgay Ateş, urma domatesine bebek gibi baktıklarını söyledi. Ateş, “Bebeğe nasıl bakıyorsak bu domateslere de öyle bakıyoruz. Günü geldiğinde işçiliğini yapacaksınız, suyunu vereceksiniz. Hava şartlarına uygun şekilde belli derecelerde sobayı yakıyoruz” dedi.

İSTEYENİ FAZLA

Çiftçi Turgay Ateş, eşi ve iki çocuğuyla 3 dönüm serada üretim yaptıklarını belirterek, “Eylülde dikim yaptık. 2 ay sonra hasat başladı. Her gün ürün topluyoruz. Yılda 3 dönümlük araziden 25 ton civarında verim elde ettik. Restoranlarda ve pazarda hemen alıcı buluyor. Gelecek yıl 13 dönümlük alanda üretim yapacağız. Çünkü urma domatesini isteyen fazla” diye konuştu.

URMA DOMATESİ

Urma domatesi, ince meyve kabuğu, tadı, farklı ve kolay tutulabilir yapısı ile alternatif ürün özelliği taşıyor. İlkbahar ve sonbahar sera sırık domates yetiştiriciliğine uygun olan urma, erkenci ve verim olma özelliğiyle dikkati çekiyor. Boğum arası kısa, orta güçte bitki yapısına sahip urmanın adeti 15- 20 gram ağırlığında.

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