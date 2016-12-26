Yeni Türk devletinin müjdecisi

MUSTAFA KEMAL PAŞA, 27 ARALIK 1919’DA ANKARA’DA TÜRK GELENEKLERİNDE YENİ DEVLETİN KURUCUSU OLARAK KARŞILANDI

Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki Heyeti Temsiliyenin, 97 yıl önce 27 Aralık 1919 Cumartesi günü Ankara’ya gelişinde, “Seymen Alayı’nın oluşturulması”, yeni bir devlet kurulması ve o devletin başı olacak liderin karşılanması sırasında başvurulan eski bir Türk geleneğine dayanıyor.

Sivas Kongresi’nde (4-11 Eylül 1919) oluşturulan Heyeti Temsiliye (Temsilciler Kurulu), bir süre sonra Ankara’ya taşınmaya karar verdi. Atatürk, Heyet için 27 Aralık’ta Dikmen sırtlarında yapılan karşılamayı, yıllar sonra, “Ankaralılar beni misli görülmemiş bir heyecanla karşıladılar” diye değerlendiriyordu.

Ankaralıların bu heyecanını anlatan Tarih öğretmeni, gazeteci Enver Behnan Şapolyo, Ankara halkının Orta Asya’dan bu yana “Seymen tertibi” denilen Türk geleneğini “millî vicdanında bir sihir” gibi yaşattığını belirtiyor. Şapolyo, “Atatürk ve Seymen Alayı” ile “Mustafa Kemal ve Birinci Büyük Millet Meclisi Tarihçesi” adlı kitaplarında, Seymen Alayının “kızılca günlerde, millî felaket günlerinde, bir beyliğin ve bir devletin yıkılışı sıralarında, halk tarafından yeni bir devlet kurmak ve başlarına yeni bir reis seçmek için” kurulduğunu anlatıyor.

ANKARA İŞGAL EDİLİYOR

Mondros Mütarekesi’nin 30 Ekim 1918’de imzalanmasının ardından İtilaf Devletleri, Mütareke koşullarına uymayarak, ilerlemeye ve bazı yerleri işgal etmeyi sürdürdüler. Haydarpaşa’dan kalkan trenle 2 İngiliz bölüğüne mensup asker, 18 Aralık 1918’de Ankara Garı’nı işgal eder. Bir bölük atlı İskoçya askeri de şehre doğru ilerleyerek, Ankara’nın fiilen işgaline kalkışır. Onları bir süre sonra küçük çaplı da olsa Fransızlar izler.

İşgalcilerin varlığı Ankaralıları rahatsız ediyordu. İzmir’in işgali sonrasında 29 Mayıs 1919’da bir protesto mitingi düzenlenmişti. Gizliden yürütülen millî faaliyetler, Ali Fuat (Cebesoy) Paşa komutasındaki 20. Kolordu’nun Ankara’ya gelmesiyle hız kazanmış, Müdafaai Hukuk Cemiyeti kurulmuştu. Artık Ankara kurtarıcısını bekliyordu.

ANKARA DEVLET KURMAYA HAZIRLANIYOR

Mustafa Kemal Paşa da Ankara’nın işgalinden bir yıl sonra 18 Aralık 1919 Perşembe günü Sivas’tan Heyeti Temsiliye ile birlikte yola çıktı. Paşa’nın geleceğini duyan Ankaralılar, hazırlıklara başlamışlardı. Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan’ın anlattığına göre, Mustafa Kemal Paşa ve Heyeti Temsiliyenin Ankara’ya gelişlerinin sabahı bütün Ankaralılar çıngırak, davul ve zurna sesleri ile ayaklanır. Ankara’nın meşhur ihtiyar dilsizi Ahras İbrahim, elinde çıngırağı kırk para karşılığında sattığı ajansında Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya geleceğini haber verir. Ankara’nın meşhur tellallarından Ali Dayı da gür sesiyle Mustafa Kemal Paşa’nın geleceğini duyurarak, “Herkes aşağı yüze insin” diye bağırmaktadır.

“Kızılca gün”de öğleye varmadan herkes sokağa dökülür. Aslında bir haftadan beri Ankara’nın kasabalarından ve köylerinden atlı ve yaya çok sayıda Seymen ile kalabalık bir halk grubu Ankara’yı doldurmuştur. O za­manlar 15-17 bin olan Ankara’nın nüfusu, kazalardan ve çevre illerden gelenlerle birlikte 80 bin kişiyi bulmuştur. 3.000 atlı ve 700 yaya Seymen büyük bir coşkuyla Mustafa Kemal Paşa’nın yolunu gözlemeye başlar.

(YARIN: OĞUZ GELENEĞİ)

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