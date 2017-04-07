Amerika kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Suriye’yi vurdu. Rusya kimyasal saldırıyı muhalif güçlerin yaptığını söylüyor ve Amerika’yı eleştiriyor.

Suriye Dışişleri Bakanı hiçbir biçimde kimyasal silah kullanmadıklarını öne sürdü. “Suriye ordusu kendi halkımıza karşı da, hatta kendi halkımızı öldüren teröristlere karşı bile bu tür silahları hiçbir zaman kullanmamıştır, kullanmayacaktır” dedi.

Şimdi insan mantıklı düşününce şu soruyu sormadan edemiyor. Dünyanın gözü üzerinde iken hemen hemen bütün dünya kendisine karşı iken arkasında sadece Rusya ve İran’a güvenerek Bir insan nasıl böyle bir hata yapar?

Hayır, iddia etmiyorum sadece sesli düşünüyorum. Yakın tarihte bu tür komploların yapıldığını biliyoruz. Hele Amerika bu konuda hiç masum değil. Her şey bir yana siz Esad’ın yerinde olsaydınız, şehirleri yavaş yavaş geri alırken göz göre göre halkınıza kimyasal silah atar mıydınız?

Sevmediğiniz insanlar bile olsa sonuçta bunun bedelini ödeyeceğinizi bile bile böyle bir intihar saldırısında bulunur musunuz?

Bilmiyorum ben yapmazdım. Hadi diyelim Esad’ın kafası çalışmıyor, Rusya böyle bir şey izin verir mi?

Üstelik Trump, başa gelir gelmez önceliklerinin Suriye olmadığını söylemişti. Amerika’nın saldırısını her zamanki gibi ilk önce İngiltere destekledi. Ardından birkaç Avrupa ülkesi de destek verdiğini söyledi. Merkel başından beri Trump yönetimine karşı temkinli davranıyor. Çünkü daha önce Obama ile olan dostane ilişki şuan mevcut değil. Destekliyoruz dese Trump gibi birisi Almanya’ya, “senin desteğine ihtiyacım yok” bile diyebilir.

Elbette herkesin tuttuğu saf belli olacak. Trump’ın iddia ettiği üzere, masum bebekler için yapılan bu saldırı dünyadaki safları da belirleyecek. Burada biraz da Türkiye’nin kaderi ortaya çıkacak.

Çünkü Rusya ile iki ileri bir geri giden İlişkilerimiz mi, Amerika’nın tam da hükümetin istediği gibi Esad karşıtı politikası mı bizim için önemli olacak?

Türkiye’nin tercihi belli, Esad’ın devrilmesi.

Her ne şekilde olursa olsun Esad’ın gitmesi Türkiye’nin birinci politikası. Dolayısıyla Amerika’nın bu saldırısı Türkiye’nin safını da değiştirebilir.

Tabi Amerika için bunun çok önemli olduğunu düşünmemek lazım. Geçenlerde bir davette konuştuğum rütbeli Amerikan subayı bana Irak ve Suriye’deki en önemli hatta tek müttefiklerinin YPG olduğunu söyledi.

“Bu Türkiye’ye rağmen asla değişmeyecek, çünkü onlara, Türkiye yönetiminden daha çok güveniyoruz” dedi.

Peki, PKK İçin ne söyleyeceksiniz dediğimde, “PKK, terör örgütü listemizde” dedi. Onun üzerine, YPG ve PKK’nın yakınlaşması desteği hakkında ne düşünüyorsunuz deyince, gülümsedi ve kibarca “excuse me” deyip gitti.

Şimdi biz Amerika’nın saldırısını destekliyoruz. Ama görünen o ki Amerika bizi desteklemiyor. Rusya Amerika’ya karşı Esad’ı savunuyor bu bizim hoşumuza gitmiyor ama Rusya ile ilişkilerimizi iyi tutmaya çalışıyoruz.

Ya da son durum olarak Amerika’dan ışık görürsek Rusya yine arka plana atarız. Rusya’da bize yine önceki pozisyonunu alır. Rusya ve İran’ın örtüşen çıkarları, bozulmayan işbirliklerini açıklıyor. Amerika’da ise acemi bir başkan doğru da yapsa tesadüfen yanlışta yapsa tesadüfen oluyor. Bize düşen artık kesin be doğru bir politika izlemek.

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