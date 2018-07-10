Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlıklara atananların yer aldığı liste Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

“1” nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki düzenlemeler yer aldı.”2″ nolu kararnamede bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usuller belirlendi. “3” nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde ise üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atamausullerine dair usul ve esaslar yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in ataması yapıldı.Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu göreve vekalet edeceği belirtildi. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün gerçekleştireceği Azerbaycan ve KKTC ziyaretlerinde dönüşüne kadar Cumhurbaşkanığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet ececek.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL GÜLER OLDU

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığı’na, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığı’na ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 9. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararlara göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in ataması yapıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.