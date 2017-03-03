Yeni Renault Captur Cenevre'de görücüye çıkıyor

Yeni Renault Captur, 7 Mart’ta Cenevre Otomobil Fuarı’nda otomobilseverlerin beğenisine sunulacak.

Renault açıklamasına göre, Captur, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni yüzünü gösterecek. Hem iç hem de dış tasarımındaki yeniliklerle ve yeni ekipmanlarıyla, Avrupa’da B segmenti crossover otomobil satışlarında 2016’da 215 bin 670 adetle 1 numara olan model, liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor.

Çift renkli dış gövde rengi gibi Captur’un başarısında önemli etken olan unsurlar yeni versiyonda da muhafaza ediliyor. İki yeni kasa rengiyle kişiselleştirme seçeneklerini zenginleştiren model, Atacama Turuncu ve Okyanus Mavi renkleriyle geliyor. Ayrıca, Platin Gri de yeni bir tavan rengi olarak sunuluyor. Captur modelinde, herkesin kendi aracını yaratmasına olanak sağlayan 30’dan fazla farklı kombinasyon yer alıyor.

Captur, farklı renklerde 6 iç mekan kişiselleştirme paketi ve 5 dış kişiselleştirme paketi ile öne çıkıyor.

Markanın son modellerinde olduğu gibi Yeni Captur de bazı versiyonlarda Pure Vision full LED ön farlara sahip. Bu teknoloji, farların etkinliğini artırırken aynı zamanda hem estetiği hem de güvenliği artırıyor.

Captur, tamponun alt kısmında, markanın ışıklı imzasını vurgulayan C biçiminde LED gündüz farlarıyla geliyor. Arka farlarda da, hem gündüz hem de gece kolaylıkla farkedilebilen bu ışık imzası bulunuyor.

Modelde, üçüncü ekipman seviyesinden itibaren opsiyonel olarak sabit bir cam tavan seçeneği sunuluyor. Sadece çift renkli dış boya seçeneğinde mevcut olan bu yenilik, araç iç mekanının daha aydınlık olmasına katkı sağlıyor.

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