CHP doğru düzgün muhalefet yapamıyor, iktidar alternatifi görüntüsü vermiyor. MHP ayrılanlar nedeniyle yaralı. Sert milliyetçi söylemle ve kimi zaman iktidara destek vererek ayakta durmaya çalışıyor.

HDP bir bölgenin partisi olmaktan Türkiye’nin partisi olmaya bir türlü geçemedi. Bundan sonra da geçeceğe benzemiyor.

Böyle bir tablo içinde Meral Akşener’in yeni bir parti kurma girişimi heyecan yarattı.

Gittiği her yerde ilgiyle karşılanıyor Akşener.

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Ancak bu partinin önünde iki büyük engel var:

Bunlardan birincisi, ağır davranması.

Hareket başlayalı aylar olmasına karşın daha adını ve amblemini bile belirleyemedi.

Tüzük ve programının açıklanması da bir hayli gecikeceğe benziyor.

Partinin önündeki ikinci büyük engel ise şu:

Televizyonda ve gazetelerde yeni partinin yüzleri olarak MHP ile özdeşleşmiş dört isim ön plana çıkıyor. Bunlar Koray Aydın, Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu ve Özcan Yeniçeri.

Madem yeni bir parti kuruyorsunuz, madem o parti radikal milliyetçi çizgiden farklı olacak, o halde partinin kamuoyuna yansıyan yüzleri her göründüklerinde MHP’yi çağrıştıran Aydın, Özdağ, Halaçoğlu ve Yeniçeri mi olmalı?

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Güncel sorunlar konusunda müstakbel partinin neler düşündüğünü, hangi çözümleri önerdiğini bilmek istiyor insan.

Örneğin, Kuzey Irak sorununa bakışı nedir? Hükümetin izlediği politikayı destekliyor mu? Desteklemiyorsa hangi noktalarda karşı çıkıyor?

Aynı şekilde Suriye politikasından da, ABD’ye ve AB’ye yaklaşımının ne olduğundan da haberimiz yok…

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Kamuoyu davranışları çok değişkendir.

Bir anda heyecanlanır, büyük umutlar beslemeye başlar.

Ama beklediğini bulamazsa o heyecan dalgası da, umut bulutları da kısa sürede dağılır.

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Yeni kurulacak partinin geleceğinin ne olacağı konusunda sağlıklı değerlendirmeler yapmak için biraz daha beklemek gerekecek galiba.