Muharrem İnce’ye, “CHP markası çok yıprandı, en iyisi yeni bir parti kurmak” diye akıl verenler var.

İnşallah onları dinleyip partisini bırakmaz, sonu belirsiz bir serüvene atılmaz.

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Siyasi hayatımızda büyük partilerden kopup yeni arayışlara girenler çoğu kez hüsrana uğradı.

Birkaç örnek verelim:

-CHP’den ayrılıp Cumhuriyetçi Güven Partisi’ni kuran Turhan Feyzioğlu başarılı olamadı.

-Ferruh Bozbeyli iktidardaki Adalet Partisi’nden istifa edip Demokratik Parti’yi kurdu. Varlık gösteremedi, siyasetten çekilmek zorunda kaldı.

-Emine Ülker Tarhan CHP’den ayrılıp Anadolu Partisi’yle iddialı bir çıkış yaptı. Ama girdiği ilk seçimde yüzde 1 oy bile alamayıp siyaseti bıraktı.

-Son olarak MHP’den ayrılıp İYİ Parti çatısı altında buluşanlar da iktidar umuduyla girdikleri seçimde ancak 5’inci oldu.

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Parti içinde kalıp liderlik mücadelesini sürdürmek Muharrem İnce için doğru olandır.

Kendisine, 1973’te Bülent Ecevit’in kurultayda İsmet İnönü’yü mağlup edip CHP’nin başına geçtiğini hatırlatmak isterim.

Yüzecekse boğulma riski bile olsa okyanusta yüzmeli, sulama kanalı ya da dereye girmemeli!